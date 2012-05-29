（更正）中国谴责残害叙利亚平民行为

香港前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月（更新版）
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
（更正：内文倒数第三段译文应为“反对阿萨德的西方和阿拉伯国家将残杀行为完全归咎於叙利亚政府”，并修饰标题）
路透北京5月28日电---中国周一谴责残害叙利亚胡拉镇（Houla）大量平民的行为，并坚持认为安南的努力仍是结束叙利亚暴力最可行方式。
中国外交部发言人刘为民的答记者问表明，中方强烈谴责叙利亚血腥冲突，但刘为民并未直接谴责叙总统阿萨德政府。
刘为民在例行记者会上称：“中方对发生在叙利亚胡拉镇的大量平民伤亡事件深感震惊，对残害无辜平民特别是妇女、儿童的行为予以最强烈的谴责。”
“该事件再次表明，在叙实现全面停火、止暴刻不容缓。”
“我们敦促有关各方立即全面、切实执行安理会有关决议及安南‘六点建议’。”
联合国维和事务负责人拉德苏（Herve Ladsous）称，联合国认为，至少108人在胡拉镇遇害。
反对阿萨德的西方和阿拉伯国家将残杀行为完全归咎於叙利亚政府，但叙政府已否认了这一指控。
刘为民强调：“安南先生的斡旋以及安南的六点建议是缓解叙利亚局势、推动启动政治解决叙问题进程的现实出路和重要渠道。”
“希望叙各方切实为落实安南的六点建议，也希望国际社会继续为此发挥积极作用。”（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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