中国十二届全国人大二次会议将于明年3月5日召开

特朗普领导的美国新政府誓言将阻止中国占据南海岛屿
路透华盛顿1月23日 - 特朗普领导下的美国新政府周一誓言，美国将阻止中国占据南海国际水域内的岛屿。中国媒体警告，美国政府要想这样做，除非“发动战争”。
路透上海12月28日 -中国第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议决定，十二届全国人大第二次会议将于2014年3月5日在北京召开。会议将听取和审议政府工作报告、审查和批准2013年国民经济和社会发展计划执行情况与2014年国民经济和社会发展计划草案的报告。
新华社周六报导称，该会议的议程还包括：批准2014年国民经济和社会发展计划；审查和批准2013年中央和地方预算执行情况与2014年中央和地方预算草案的报告，批准2014年中央预算等。
此外，全国政协主席俞正声周五下午主持召开政协第十二届全国委员会第十次主席会议，建议政协第十二届全国委员会第二次会议明年3月3日在北京召开。(完)
(发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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