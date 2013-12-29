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时事要闻 | 2013年 12月 30日 星期一 07:30 BJT

中国十二届全国人大二次会议将于明年3月5日召开

路透上海12月28日 -中国第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议决定，十二届全国人大第二次会议将于2014年3月5日在北京召开。会议将听取和审议政府工作报告、审查和批准2013年国民经济和社会发展计划执行情况与2014年国民经济和社会发展计划草案的报告。

新华社周六报导称，该会议的议程还包括：批准2014年国民经济和社会发展计划；审查和批准2013年中央和地方预算执行情况与2014年中央和地方预算草案的报告，批准2014年中央预算等。

此外，全国政协主席俞正声周五下午主持召开政协第十二届全国委员会第十次主席会议，建议政协第十二届全国委员会第二次会议明年3月3日在北京召开。(完)

(发稿 吴芳; 审校 张喜良)

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