中国十二届全国人大二次会议将于明年3月5日召开

路透上海12月28日 -中国第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议决定，十二届全国人大第二次会议将于2014年3月5日在北京召开。会议将听取和审议政府工作报告、审查和批准2013年国民经济和社会发展计划执行情况与2014年国民经济和社会发展计划草案的报告。