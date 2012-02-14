中交建A股发行价区间5.0-5.4元 市盈率创IPO重启来新低

路透上海2月14日电---中国最大的港口建设商--中国交通建设(1800.HK)周一晚间宣布,其A股首次公开发行(IPO)价格区间为每股5.00-5.40元人民币,对应2010年市盈率(摊薄後)水平仅9.80-10.59倍,创下2009年新股发行重启後的新低.

公告称,若对应2011年预测利润,摊薄後的发行市盈率水平为7.22-7.80倍.而自2009年以来,A股IPO最低发行市盈率为2011年5月发行的桐昆股份(601233.SS)创下的12.22倍.

本次中交建拟发行不超过16亿A股,其中预留5.04亿股用於与路桥建设600263.SS的换股.最终发行规模将根据换股及战略配售、网上网下募集资金总规模不超过50亿元进行缩减,上述价格区间对应的市盈率水平等因发行规模缩减还会有所下降.

公告显示,在初步询价区间提交了有效报价的配售对象共87家,对应的申购数量之和为11.278亿股,为本次网下初始发行规模4.38亿股的2.57倍.

中交建因市场气氛低迷而延後A股IPO进程,本次启动IPO时将筹资目标下调75%至不超过50亿元,而此前第一次宣布的筹资规模不超过200亿元人民币.

中交建H股周一收报7.43港元,过去一个月上涨15.22%.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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