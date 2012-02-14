中交建A股发行价区间5.0-5.4元 市盈率创IPO重启来新低

调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比略有回落
路透上海2月28日 - 路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比略有回落。近期股市持续上涨后接近前期高点，市场需要新的上涨逻辑，基金经理普遍持谨慎观望态度。
路透上海2月14日电---中国最大的港口建设商--中国交通建设(1800.HK)周一晚间宣布,其A股首次公开发行(IPO)价格区间为每股5.00-5.40元人民币,对应2010年市盈率(摊薄後)水平仅9.80-10.59倍,创下2009年新股发行重启後的新低.
公告称,若对应2011年预测利润,摊薄後的发行市盈率水平为7.22-7.80倍.而自2009年以来,A股IPO最低发行市盈率为2011年5月发行的桐昆股份(601233.SS)创下的12.22倍.
本次中交建拟发行不超过16亿A股,其中预留5.04亿股用於与路桥建设600263.SS的换股.最终发行规模将根据换股及战略配售、网上网下募集资金总规模不超过50亿元进行缩减,上述价格区间对应的市盈率水平等因发行规模缩减还会有所下降.
公告显示,在初步询价区间提交了有效报价的配售对象共87家,对应的申购数量之和为11.278亿股,为本次网下初始发行规模4.38亿股的2.57倍.
中交建因市场气氛低迷而延後A股IPO进程,本次启动IPO时将筹资目标下调75%至不超过50亿元,而此前第一次宣布的筹资规模不超过200亿元人民币.
中交建H股周一收报7.43港元,过去一个月上涨15.22%.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海2月28日 - 路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比略有回落。近期股市持续上涨后接近前期高点，市场需要新的上涨逻辑，基金经理普遍持谨慎观望态度。
路透上海2月28日 - 近日完成借壳上市后更名的中国最大民营快递公司--顺丰控股周二早盘继续封住涨停，为连续第四天涨停。这使得该公司创始人、实际控制人王卫的财富暴增，甚至超过腾讯董事会主席马化腾，成为中国第三大富豪。
路透北京2月28日 - 中国央行官方微博周二称，外商投资企业可以正常办理利润汇出。中国已实现经常项目可兑换，真实合规的经常性国际支付和转移，包括货物贸易、服务贸易及股息、红利等对外支付和转移，凭真实有效的交易单证直接到商业银行办理。