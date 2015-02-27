焦点：经济放缓损及获利 中国建筑机械生产商转型以图复兴

路透北京2月27日 - 中国经济放缓，建筑市场繁华不再且持续下滑，中国建筑机械生产企业正在开设银行、设计拖拉机并放弃核心业务，努力使业务多样化并维持获利。

七年前中国政府推出6,400亿美元的刺激措施，帮助这些企业应对全球金融危机，受此政策激励而进行扩张后，从中联重科(1157.HK)到三一重工(600031.SS)在内的制造业者眼下都守着大量未售出且工厂不需要的设备一筹莫展，企业获利也因此下降。

由于内需、政府投资及楼市均走软，去年中国经济成长率降至24年低点7.4%。中国人民银行研究机构一位主管认为，今年经济可能再度走软，中国30个省除一个省外，均下调了今年经济成长目标。

产业情报机构Off-Highway Research驻中国资深顾问Shi Yang称，今年对于建筑机械生产商来说又是艰苦的一年，因为中国的固定资产投资持续放缓。

这对于本已长期产能过剩的行业来说是个坏消息。据Shi Yang称，2013年光中国工厂的产能就产出42万台装载机，是当年全球需求量24万台的近两倍。

机械生产企业作出的回应是广泛撒网急切寻找新业务。中联重科在1月就警告称2014年获利可能下降八成，该公司已增加扫雪机、消防车，甚至是农用拖拉机和收割机等产品线。

中联重科发言人Wang Xuhong称，公司正向多元化生产商转型。目前该公司正等待监管机构批准，以进入中国的重型卡车业务领域。

他称，如果可以做到的话，中联重科未来的规模将是目前的五到六倍，不会因特定行业的下滑而受打击。

**开银行，起重机停产**

中国南方企业三一重工的母公司将与几家私募公司共同成立一家银行。三一重工在证交所报备文件中表示，公司认为银行业存在“巨大的成长潜力”，但没有透露其计划细节。由于开始受到景气低迷的影响，三一重工在2013年裁员约18%。

同样，中国最大的推土机制造企业山推股份(000680.SZ)也放弃了一宗收购交易。按照这宗交易计划，山推股份本来打算在2013年以2.168亿元人民币(3,500万美元)控股美国建筑机械公司Manitowoc Company(MTW.N)在国内的起重机生产子公司。

对于一家雄心勃勃的中国企业而言，这样的举动颇不寻常，而当时的环境也不似往常：山推股份刚刚发现，其年度盈利几乎被建筑市场低迷吞噬干净。

让产能过剩问题更为复杂化的是，中国政府推出刺激政策后的几年内，许多其它行业的公司投入巨资兴建机械制造工厂。这些企业原来所在的行业五花八门，从白酒企业五粮液(000858.SZ)的母公司五粮液集团到造船企业中国熔盛重工(1101.HK)等等不一而足，现在它们也必须作出艰难的决定。

五粮液一位管理人员对路透表示，该公司在宜宾市一座年产10,000台建筑挖掘机的工厂已经停产。这位要求匿名的人士表示，五粮液正在研究有关该业务的各种选项。

五粮液集团一位高管证实挖掘机已经停产，但拒绝进一步置评。

中国建筑机械行业协会乐观地预测，今年国内设备制造料增长5-7%。但这不过是反映了中国政府推进“丝绸之路经济带”基建投资的效果。

中国行业高层表示，预期今年国内市场充其量也就是持平。

“我们1月的营收仍然下降，2月也不会太好，因为适逢(中国)农历新年假期，”山推股份一位高管对路透说，由于未被授权向媒体发表谈话，这位高管要求匿名。(完)

(编译 于春红/郑茵 审校 张明钧/孙茉莉)

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