中国基建投资上升空间有限 对其作用不可高估--中金

路透北京9月24日电---中国期望基建投资能为经济注入新的增长动力.但中金公司对湖南和湖北两省调研後指出,基建投资将在稳增长方面发挥重要作用,但考虑到地方财力和总体资金层面的压力,上升空间有限,对其作用也不可高估.

中金首席经济学家彭文生在最新研报中指出,由於财政收入和土地出让金收入的大幅放缓,以及以高速公路为主导的交通运输投资高峰期已过,所调研的城市基建投资增速未来难以进一步上升,预计今明两年将维持平稳的走势.

"类似的投资计划在08年的时候很多地方政府都做过,能否实现还取决於各种条件,有的规划目前还只是一个概念和设想,"报告援引一些政府部门人员表示.

报告并援引湖北省发改委称,目前该省包括基建项目在内的重大投资项目的资金缺口平均为3亿元.这表明企业资金面偏紧、资金成本偏高是不争的事实.湖北省今年前七个月财政收入同比增20.6%,增速较上年同期回落21个百分点.

在中国经济下行压力并未减轻的大背景下,地方版"稳增长"举措密集出台,涉及投资额动辄上万亿元.譬如湖北省启动"重大项目建设年"活动,前七个月亿元人民币以上施工项目达到3,743个;湖南长沙亦公布高达8,292亿元的投资项目,其中重大项目40个.

彭文生指出,在地方政府自身资金增长大幅下降情况下,市政债、融资平台贷款、争取国家项目投资成为地方政府争取外来资金的重点工作.

中金预计,中央政府定向融资政策有望继续放松,因目前有迹象显示,中央资金支持力度有所提高,特别是发改委加大对地方市政债的发行审批力度,对地方资金面的实际改进有较大帮助.

但楼市调控导致房地产投资增速呈现普遍放缓,开发商拿地意愿很底,地方政府土地收入下降;此外,经济增长放缓、工资成本上升等因素,也将制约未来中部地区承接产业转移、吸引产业投资的空间.

而昨日中国央行货币政策委员宋国青也指出,现在投资领域主要是受资金的约束,一方面银行贷款比较谨慎,另一方面财政资金也有财政预算的限制."有没有这个必要,至少会有不同的意见,现在很难有明显大的冲动."

同时,外界对过去几年通胀高企和投资扩张的批评很多,所以决策方面会"尽可能找到一个合适的平衡点,短期迅速扩张的期望不会很大".宋国青预计,未来投资将是比较温和的增长.(完)

--发稿 乔艳红;审校 黄凯

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