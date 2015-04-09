增长率下行不可避免 未来应逐步降低投资率并提高消费率--专家

路透北京4月9日 - 中国经济改革研究基金会国民经济研究所副所长王小鲁周四表示，结构失衡导致中国经济增长乏力，最近几年增长率下行不可避免，未来应逐步降低投资率并提高消费率，若消费率能提高且稳定在60%左右，中国经济增长率未来有望回到8%的水平。

他在北京大学主办的有关深化改革和中国经济长期发展的圆桌会上表示，现在中国经济面临的问题不是周期性问题，是结构失衡导致经济增长乏力，而结构失衡的原因主要是体制原因。

“最近几年经济增长率下行是不可避免的，也不应用传统的刺激政策扩大投资的政策来保增长，而是要把两三年的工作集中在推动改革和调整结构上，哪怕经济增速再低一点，硬着头皮顶住，要度过艰难时刻，才能通过改革换取中长期发展。”他称。

社科院人口与劳动经济研究所副研究员陆旸亦在同一场合称，人口红利减弱甚至消失使中国潜在增长率逐渐降低，然而通过改革还能提高潜在增长率。

她建议，继续放松生育政策，从单独二孩向全面二孩过渡；提高教育水平并增加培训；发挥市场在资源配置中的作用，从而提高生产效率，这包括国企制改革，金融体系改革和户籍制度改革

王小鲁等在周四发布的《深化改革与中国经济长期发展》一书中并撰文称，如果中国能在未来一段时间内，通过一系列政策调整和体制改革来改善收入分配状况，把最终消费率从目前的接近50%提高到60%左右并保持稳定，资本形成率从目前的48%降至38%，贸易顺差降至2%以内，那么在其他条件不变的情况下，经济增长率将能够高于目前的水平，并能够在较长时期持续。假设这个调整期需要5年（增长率7-7.5%），在此之后的10年内增长率保持在8%以上应该是不难做到的。

他在圆桌会上称，当前经济增长下行不是由于供给障碍，而基本是受需求制约，近年出口增长缓慢，刺激政策逐渐退出，是经济下行的直接原因，但根本原因是投资过度，消费不足的结构失衡。

他指出，中国GDP一半用于投资，使产能扩张快于消费增长，加剧了产能过剩，同时过度投资也带来了过度的能源消耗和大气污染。

王小鲁分析称，高投资是高增长的保证，但过高投资导致生产能力扩张过快，与较慢的消费增长不相协调，导致产能过剩和无效投资。继续扩张投资只能在短期拉动内需，长期将加剧内需不足；基础设施和房地产投资也会形成泡沫，不能无限扩张。

“中国政府支出中投资支出比重大，要改善政府支出结构，同时通过改革来促进收入分配改善。”他表示。

中国央行货币政策委员会委员陈雨露上月底在“中国宏观经济论坛”上表示，价格和先行指标均表明中国经济一季度“破7”的可能性很大，要高度关注通缩；货币政策和财政政策均面临较大压力，真正的稳健很难守住。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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