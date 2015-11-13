中国国务院：建设金融监管跨部门消费者权益保护协调机制

路透北京11月13日 - 中国国务院周五表示，探索建立中央和地方人民政府金融消费者权益保护协调机制，同时，加强金融消费者权益保护协调机制建设，协调解决金融消费者权益保护领域的重大问题。

中国政府网刊登的关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见称，金融管理部门要健全机构设置，建立跨领域的金融消费者教育、金融消费争议处理和监管执法合作机制。加强信息共享，形成监管合力。

金融管理部门要有效运用市场约束手段防止金融机构不正当竞争行为，鼓励金融机构以提高客户满意度为中心开发更多适应金融消费者需要的金融产品和服务，提升服务水平，公平参与市场竞争。

对于金融创新中的风险，意见表示，加强创新型金融产品风险识别、监测和预警，防范风险扩散，加大对非法金融活动的惩处力度，维护金融市场有序运行。

对于金融机构的责任，指导意见指出，金融机构应当审慎经营，采取严格的内控措施和科学的技术监控手段，严格区分机构自身资产与客户资产，不得挪用、占用客户资金。

此外，意见称，要建立金融消费者适当性制度；金融机构应当对金融产品和服务的风险及专业复杂程度进行评估并实施分级动态管理，完善金融消费者风险偏好、风险认知和风险承受能力测评制度，将合适的金融产品和服务提供给适当的金融消费者。（完）