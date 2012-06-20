今年下半年中国铜需求料保持强劲--Aurubis

路透汉堡6月19日电---欧洲最大铜生产商--德国Aurubis(NAFG.DE)周二表示,中国铜需求在2012年下半年料持续增长,因为中国刺激经济的举措可能提振铜消费.

"中国今年的铜需求预计将达840万吨,较上年增长8%,"Aurubis在报告中称.

"因为许多原材料投资者目前仍在为经济增速温和下滑做准备,除欧元区危机以外,铜面临的最大风险源自对中国前景的看法改变."

"不过投资者看来仍然较为轻松.目前政府正在加快基建项目,已经宣布了旨在推动工业部门成长的项目."

Aurubis称,中国6月7日意外降息亦帮助促进经济增长.

它说,"这对铜意味着,中国的铜需求在2012年下半年可能会再度上升,不过这一趋势尚不明显."(完)