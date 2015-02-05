中国废铜需求降低 料拖慢铜产量增长步伐

2014年9月24日在上海自贸区拍到的铜。 REUTERS/Carlos Barria

路透香港2月4日 - 行业消息人士认为，由于铜价下滑导致使用废铜生产的利润率降低，中国铜生产企业对这一原料的需求正在降低，这可能拖慢今年中国精炼铜产量的增长。

这也有可能让生产企业更加依赖于铜精矿，从而提振进口需求。

中国是全球最大的精炼铜生产国和消费国。过去两年有将近三分之一的产量以废铜作为生产原料。

“精炼铜生产将更加取决于熔炼能力而非精炼能力，”一家大型铜企的高管表示。这位高管不愿具名，因未被授权向媒体谈论此事。

他表示，其所在企业目前有一套每年产能10万吨的设备以粗铜作为原料，而非使用废铜。粗铜从铜精矿中熔炼得到，用于精炼铜的生产。

这位高管预期，2014年中国精炼铜产量估计为620-630万吨，在此基础上2015年料增加30-40万吨，不及去年60-70万吨的增幅。

交易和生产领域的消息人士表示，本月铜价跌破生产成本之后，许多铜生产商减少或停止购买废铜。

相反，进口铜精矿的加工费今年却触及10年高点。

另一家大型生产企业的管理人员表示，以废铜为原料的产量减少，由此将限制精炼铜的总产量。这家企业有一套设备在过去几个月一直停工。

一位企业消息人士称，广西一套年产能30万吨、以废铜为原料的生产设备正在向主管部门申请升级，以便将铜精矿作为生产原料。

根据研究机构安泰科(Antaike)，中国2015年将新增65万吨铜熔炼产能，共计达到625万吨。铜熔炼是以铜精矿作为原料。

精炼产能预计今年增加约80万吨，达到1,000万吨以上。

期铜CMCU3今年已触及五年半低点，消息人士称，铜价下跌致使中国废铜供应商惜售。

供应商从国内外市场购买废铜，但多数对库存并未进行对冲，因此价格波动时会面临较大风险，他们也不愿意以低价出脱库存。

这妨碍了铜生产商获得原料供应，最终会推高废铜价格。

周三含铜量为94%的废铜进口价格约为每吨39,000元人民币(6,244美元)，精炼铜价格为41,790元。(完)

(编译 郑茵 审校 张荻)

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