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中国财经 | 2015年 6月 2日 星期二 07:26 BJT

中国明年铜需求量或下滑 因新规或允许电缆中以铝代铜--高盛

路透6月1日 - 高盛在周一公布的一份报告中称，由于监管机构发布指令或允许在合金电缆中以相对便宜的铝替代铜，中国的铜消费量可能会下滑。

高盛在报告中写道：“我们估计，这种情况可能令2016年铜需求量失去10-25万吨，而我们预计2016年中国的铜需求增幅在40万吨。”

高盛表示，低压电缆可能会用铝制成，因中国的铜价相当于铝价的3.4倍。(完)

(编译 王洋; 审校 徐文焰)

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