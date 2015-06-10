中国铜进口低迷 因企业转向国内贸易融资

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透香港6月9日 - 业内消息人士表示，中国采购海外铜的势头在未来几个月仍将低迷，因当地贸易公司削减用于融资的铜进口，而且转向愈发简便且价格更吸引人的国内市场。
一年前在青岛港曝出融资丑闻后，中资及外资银行已经减少对金属企业放贷，迫使一些中小规模企业减少甚至暂停进口。
交易员表示，进口需求在过去一个月仍然低迷，因为伦敦金属交易所(LME)和上海期交所金属价差情况不利进口。
交易员称，上海保税仓库精炼铜库存较LME现货价格的升水本周回落至每吨55-65美元，低于3月时的约90美元。
“中国只有在国内库存大幅下降的情况下，才会增加进口，”一家国际贸易商行交易员表示。
使用国内铜用于融资的需求增加，将强化进口疲弱趋势。(完)
(编译 李爽 审校 徐文焰)
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