中国铜冶炼商呼吁政府收储铜 同意2016年减少精铜产量35万吨（更新版）

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路透北京12月1日 - 中国10家最大的铜生产商周二发布联合倡议书，一致同意2016年将采取减少精铜产量35万吨，并联合要求政府收储铜。此前已有其他金属业要求政府干预，以支撑跌至数年低点的金属价格。

倡议书称，为统筹兼顾企业短期利益和行业中长期利益，决定短期内先关停亏损产能；中长期内，为避免重蹈其他行业产能严重过剩造成全行业亏损的覆辙，将进一步加快淘汰落后产能，并决定未来几年不再扩大产能。

同时，向国家相关部门建议停止审批新增铜冶炼产能，加大对骨干企业的支持力度，并引导社会资本采取参股、控股等资本手段对行业进行兼并重组，从而保持国内铜冶炼产能总量总体稳定。

与会企业一致认为，铜作为中国严重短缺的资源，目前的市场价格已背离行业基本面，建议国家积极采取收储措施。

这十家企业包括江西铜业股份有限公司 0358.HK 600362.SS、铜陵有色金属(集团)控股有限公司、云南铜业股份有限公司 000878.SZ,金川集团股份有限公司、大冶有色金属有限责任公司、中条山有色金属集团有限公司、白银有色集团股份有限公司、烟台国润铜业有限公司、中国黄金集团公司和阳谷祥光铜业有限公司。

铜产商与安泰科周二发布一份联合声明，并称将在2016年减产35万吨。

路透上周六曾报导，有九家铜生产商同意在2016年至少减产20万吨。（完）