中国铜冶炼商呼吁政府收储铜 同意2016年减少精铜产量35万吨（更新版）

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
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路透北京12月1日 - 中国10家最大的铜生产商周二发布联合倡议书，一致同意2016年将采取减少精铜产量35万吨，并联合要求政府收储铜。此前已有其他金属业要求政府干预，以支撑跌至数年低点的金属价格。
倡议书称，为统筹兼顾企业短期利益和行业中长期利益，决定短期内先关停亏损产能；中长期内，为避免重蹈其他行业产能严重过剩造成全行业亏损的覆辙，将进一步加快淘汰落后产能，并决定未来几年不再扩大产能。
同时，向国家相关部门建议停止审批新增铜冶炼产能，加大对骨干企业的支持力度，并引导社会资本采取参股、控股等资本手段对行业进行兼并重组，从而保持国内铜冶炼产能总量总体稳定。
与会企业一致认为，铜作为中国严重短缺的资源，目前的市场价格已背离行业基本面，建议国家积极采取收储措施。
这十家企业包括江西铜业股份有限公司 0358.HK 600362.SS、铜陵有色金属(集团)控股有限公司、云南铜业股份有限公司 000878.SZ,金川集团股份有限公司、大冶有色金属有限责任公司、中条山有色金属集团有限公司、白银有色集团股份有限公司、烟台国润铜业有限公司、中国黄金集团公司和阳谷祥光铜业有限公司。
铜产商与安泰科周二发布一份联合声明，并称将在2016年减产35万吨。
路透上周六曾报导，有九家铜生产商同意在2016年至少减产20万吨。（完）
(发稿 沈燕/高琦; 审校 杨淑祯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。