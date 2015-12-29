中国九家铜冶炼商同意明年第一季削减现货铜销量20万吨--消息

中国国家统计局2016年经济运行情况发布会要点摘录
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透香港12月29日 - 一家中国铜冶炼公司的高管周一晚间透露，包括该公司在内的九家中国大型铜冶炼商已经同意明年第一季将现货铜销售量减少20万吨，以对抗当前的低价。
这个数量相当于2015年第一季中国精炼铜产量的10%左右。
在此之前，中国10家最大的铜生产商发布联合倡议书，一致同意2016年将减少精铜产量至少35万吨，并联合要求政府收储铜，以支撑当前徘徊在六年低点的铜价。
周末上述九家冶炼商在上海召开了会议，这九家公司都是中国铜原料联合谈判组(China Smelters Purchase Team，简称CSPT小组)的成员，包括江西铜业(0358.HK) (600362.SS)、铜陵有色金属集团股份(000630.SZ)和金川集团。
根据最新方案，上述冶炼公司将把部分精炼铜入库储存，而不在现货市场出售。上述高管称，它们还将通过库存融资的方式从银行获得资金。该高管对会议内容有直接了解。
“铜冶炼商不想以低于成本的价格出售，”这位高管说。他因公司政策而不愿透露姓名。
他并称，如果国内市场现货价格升至每吨40,000元人民币上方，冶炼商可能会重新出售这批暂缓出售的现货铜。
今年下半年国内和国际市场铜价SCFcv1CMCU3均降至六年低点附近。上海市场现货铜价周二在每吨35,900元人民币左右。
上述冶炼商还要求政府收储铜以帮助支撑铜价。这位高管并未提到要求政府收储铜的最新情况。
在过去几周讨论了收储铜的可能性，同时还讨论了铝的收储计划。业内人士表示，收储铜的融资来源可能是商业贷款。(完)
(编译 李春喜/汪红英；审校 高琦/张荻)
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路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。