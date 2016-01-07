中国国储局料将从本月开始收储铜--消息人士

路透香港1月6日 - 行业消息人士称，中国国家物资储备局料将从本月开始尽量收购国内铜供应，此前当地铜冶炼商敦促国储局进行干预以支撑价格。

消息人士表示，国储局已经邀请至少一家大型铜冶炼厂在标购中出售精炼阴极铜，国储局计划购入至多15万吨铜。该消息人士在这家大型铜冶炼厂任职，由于事件的敏感性，消息人士拒绝具名。

此次标购可能是一项更大规模存储计划的第一步。另一大型冶炼厂的一名高管周三告诉路透，数家大型铜企上月末联合向中国政府提交了详细建议，提议启动新的存储计划。

中国铜冶炼商从去年11月底开始呼吁国储局进行干预。

11月中旬以来，中国国内铜价已上涨逾9%。行业消息人士称，迹象显示国储局本周将完成计划采购量15万吨中的10万吨，进一步支撑铜价。

周二中国社交媒体转载一份国储局铜投标副本，但未包括规模及价格。

路透周三向国家发改委发传真询问，未得到回应。

铜收储计划之前，一份类似的铝收储计划在考虑中，或由商业贷款提供资金。

中国大型铜冶炼商已同意减产，并减少现货销售，以提振价格。(完)