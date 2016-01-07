中国国储局料将从本月开始收储铜--消息人士

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月6日 - 行业消息人士称，中国国家物资储备局料将从本月开始尽量收购国内铜供应，此前当地铜冶炼商敦促国储局进行干预以支撑价格。
消息人士表示，国储局已经邀请至少一家大型铜冶炼厂在标购中出售精炼阴极铜，国储局计划购入至多15万吨铜。该消息人士在这家大型铜冶炼厂任职，由于事件的敏感性，消息人士拒绝具名。
此次标购可能是一项更大规模存储计划的第一步。另一大型冶炼厂的一名高管周三告诉路透，数家大型铜企上月末联合向中国政府提交了详细建议，提议启动新的存储计划。
中国铜冶炼商从去年11月底开始呼吁国储局进行干预。
11月中旬以来，中国国内铜价已上涨逾9%。行业消息人士称，迹象显示国储局本周将完成计划采购量15万吨中的10万吨，进一步支撑铜价。
周二中国社交媒体转载一份国储局铜投标副本，但未包括规模及价格。
路透周三向国家发改委发传真询问，未得到回应。
铜收储计划之前，一份类似的铝收储计划在考虑中，或由商业贷款提供资金。
中国大型铜冶炼商已同意减产，并减少现货销售，以提振价格。(完)
(编译 王兴亚/王丽鑫；审校 孙茉莉/徐文焰)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。