下半年中国铜需求仍有亮点 年内最悲观时期已过--金瑞期货

路透北京8月19日 - 中国金瑞期货研究所发布最新研报认为，下半年中国铜需求状况将成为市场关注的焦点，年内最悲观时期已过，下半年铜需求仍有亮点，包括电网投资下半年发力、房地产销售改善传导至投资、空调销售三季度末或迎来拐点等将共同提振铜消费。

以下为金瑞期货研究员叶羽钢、吉君撰写的报告全文（省略图表）：

今年上半年中国铜消费需求低于预期是5月中下旬之后铜价再度回落的主要驱动力之一，叠加希腊债务危机担忧及A股股灾的负面影响，悲观情绪进一步高涨并导致铜价创下近6年来的新低。显然，下半年中国的铜需求状况将成为市场目前关注的焦点，“空铜派”坚持中国铜消费继续疲软的观点，主要逻辑是截止7月的经济数据依然偏弱且中国经济仍处于大周期的结构性调整之中；我们的观点是年内最悲观时期已过，下半年铜需求仍有亮点，具体逻辑如下：

政策传导问题解决，三季度末中国经济企稳可期

显然，上半年中国经济仍处于筑底过程中，前期稳增长政策以及房地产销售的改善未能抑制中国经济的下滑趋势，使得二季度初时形成的经济企稳预期落空，大宗商品价格回落带来的存货调整压力则进一步加剧了经济的下滑幅度。总结这一轮政策传导略显迟滞的原因，包括财政政策力度不足、汇率对出口的抑制、股市对流动性的吸纳等。

然而，下半年以来，由于政府对稳增长重要性的排序提升，并已开始积极解决稳增长中政策的传导问题，我们预计三季度末中国经济企稳可期。其一，730政治局会议定调积极财政政策，而地方债务置换的持续加码则为积极财政提供了充足的资金来源，意味着基建投资在下半年大概率回升。其二，8月11日宣布人民币中间价改革，人民币兑美元汇率一次性贬值将有效改善中国出口竞争力；其三，降准降息政策效应持续释放，目前企业融资成本已下降至2011年以来的最低水平，且央行将继续注意疏通货币政策向实体经济的传导渠道，为实体经济获得资金支持提供更有利的融资环境和条件；7月货币信贷数据显示金融机构中长期贷款明显增加、M2增速回升，暗含实体经济资金需求回暖。

电网投资下半年发力，配网投资加码提振铜消费

今年1-6月，中国电网基本建设投资累计完成额为1636亿元，基本与去年同期持平，电网投资成为拖累上半年中国铜消费的主要因素。不过，我们预计随着反腐负面影响临近尾声以及新电改方案的落地，电网投资将重新步入正轨，前期投资拖欠将加速完成，从而为下半年乃至未来二至三年的电网投资提供支持，进而提振中国的铜消费。

2013年下半年以来，对于新一轮电力体制改革可能实施输配分离方案的猜测，导致电网公司在投资配电网建设时存在多种顾虑，直接结果是电网投资完成情况不及预期，特别是配电网建设推进力度不及预期。随着2015年3月23日新电改方案的落地，前期猜测的电网拆分并未出现在方案里，给电网公司吃下了“定心丸”。电网公司对“输配分离”的顾虑消失后，将会针对配电网薄弱的现状，加大建设和改造力度。

7月上旬国家电网大幅追加农村和城镇配网投资力度，提出今年新增农网改造升级工程投资674亿元至1576亿元，投资规模创历史新高，且计划明年中执行完。一些机构根据国家电网《关于加强配电网规划与建设工作的意见》提出的分阶段建设目标，综合考虑南网和其它地方电网公司情况，预计2015 年全国配电网投资3200亿，同比增长60%。预计“十三五”期间（2016-2020 年）全国配电网投资18000亿。

最后，从电网投资结构对铜消费的拉动力来看，配网单位投资用铜量明显高于其他电网投资，配网投资占比的提升意味着电网投资单位用铜量的提升，从而对铜消费带来更为积极的影响。

房地产销售改善传导至投资，提振中国铜消费预期

根据房地产行业的周期规律，房地产销售大至领先房地产投资和新开工6个月左右，尽管近几年房地产投资及新开工对销售的弹性有所下降，但我们预计房地产行业的这一周期性规律仍将发挥作用。从最新公布的7月份行业数据来看，7月房地产销售继续回暖，但1-7月房地产投资增速较1-6月回落0.3个百分点至4.3%，销售与投资呈现冰火两重天的背离状态，表明房地产企业对于新增投资仍保持较为谨慎的态度。然而，一些与投资及新开工相关的领先性信号使我们继续维持今年三季度末房地产投资将阶段性企稳的观点，这将很大程度上改善下半年中国铜消费的预期。

其一，住宅投资增速已率先企稳，吹响全国地产投资企稳的前奏曲。1-7月住宅投资35380亿元，同比增长3.0%，较1-6月回升0.2个百分点，这是2013年12月以来住宅投资增速首次出现回升，在房地产开发投资中占比超过2/3的住宅投资企稳表明全国房地产投资增速回升可期。

其二，土地市场显露回暖迹象，开发商谨慎的补库意愿出现边际改善。40个大中城市中一线城市和三线城市的土地成交溢价均出现明显的回升，二线城市的土地成交溢价环比基本持平。另外，近期地王频现，侧面佐证开发商的投资意愿有所抬头。

其三，资金面出现明显改善，为开发商增加投资提供财务保障。自去年11月降息以来，年内持续的宽松政策促使房地产贷款总体水平稳中有升且个人购房贷款回到正增长，资金是房地产开发资金的重要来源。从全国房地产开发资金来源的角度，截止至7月份最新数据，全国房地产开发资金累计69301亿元，同比增长0.5%，今年以来连续第二个月增速为正。值得注意的是，在各类到位资金中，累计企业定金及预收款由6月份的下降0.9%转为增长2.4%。这些都充分说明房地产企业的资金正在加速回流，资金面情况明显改善。

其四，去库存步伐加快，将逐步提升开发商的投资意愿。随着去年年底以来销售的持续回暖，房地产行业的整体库存水平已经止住了前几年连续攀升的势头、商品房待售面积累计同比增速逐步下行，近几个月出现较为明显的环比下滑的趋势。与此同时，去库存化周期随着销售的回暖也在不断缩短。表2是截止至8月14号的最新数据，我们可以看出一线城市去化进程最快——当前水平低于今年平均水平，今年平均水平低于去年同期；全国总体去库存化步伐不断加速——当前去化周期为43.12周，显着低于今年平均53.47周的水平，而今年平均水平较去年小幅也下滑5.31%。

从这些初步信号来看，只要房地产销售延续保持回暖趋势，特别是在“金九银十”旺季期间能实现销售预期，房地产投资也将大概率随后出现筑底企稳。对于下半年的房地产销售我们保持谨慎乐观的观点，理由是这一轮房地产销售回暖的核心驱动力是流动性改善，而下半年稳增长的政策基调总体仍将持续，意味着房地产行业的政策宽松蜜月期仍将延续。因此我们相信在持续的货币宽松和房地产信贷政策的刺激下，房地产销售端在下半年延续回暖趋势的可能性较大。

空调销售三季度末或迎来拐点，提振铜管消费

今年以来，空调市场国内销售旺季不旺、出口疲软以及行业持续去库存成为拖累空调行业铜消费的重要原因。根据产业在线的数据，2015年上半年国内空调产量累计同比增长2.78%，而销量累计同比下滑1.76%，其中，6月空调行业产量同比下降11.1%；总销量同比下降8.3%，产销同比延续5月的下滑态势。展望空调行业未来的发展，我们的基本观点是中期关注地产销售回暖对年末及2016年年初需求的拉动作用，长期维持空调行业进入平稳增长期的判断。

根据我们对国内空调销售周期与房地产销售周期波动规律的观察，由于交房时间以及装修过程，通常房地产销售拉动空调消费的效果滞后六个月左右。年初以来房地产销售累计同比增速已走出低谷，并呈现出明显的上升趋势；同时，我们预计房地产的回暖趋势在下半年将延续。因此，我们看好地产回暖对空调销售的积极影响，并预计国内空调销售在今年三季度末四季度初出现回升的可能性较大。

另外，对于空调市场，大家还有一个担忧的点是前期积累的库存及渠道模式变化可能带来的负面影响。根据媒体报导，2015冷年空调市场巨大的库存压力并没有得到缓解，并有分析指出2015冷年空调行业库存已超过4200万台，基本上相当于国内空调市场一年的需求量，并预计革新陈旧的经营模式是空调行业2016新冷年面临的最大挑战。而根据产业在线的数据，空调行业也是仍处在清理渠道库存的阶段，其预计截止2015年6月空调行业库存703万台，同比下降2.4%，总体整个行业仍处于去库存周期之中。显然，空调企业库存调节行为会最终影响其销售向生产的传导。然而，从历史实际数据来看，我们观察到空调行业的产量与销量趋势与波动幅度在大部分的时间里基本保持一致，这意味着大部分时间里空调企业采取的是以销订产的经营模式，短期产销的背离会很快被空调企业调整过来。因此，我们预计国内空调销售如果在今年三季度末四季度初出现回升将能够同步带动空调产量的回升，并有效的提振铜管消费。

最后，从长周期来看，国内空调行业的需求结构将逐步从房地产销售驱动带来的新房装修需求和首次购买需求主导逐步转向更新换代需求主导，行业需求的周期波动弹性预计将略为下降，行业整体进入平稳增长期。一方面，家用空调平均使用寿命是8-10年左右，而中国空调行业的大规模扩张始于10年前，因此更新换代需求将逐步主导国内空调的销售波动，并在总体上降低空调销售的波动弹性，使行业需求进入平稳增长阶段。另一方面，更新需求将更多体现在产品结构升级和智能家电方面，产品结构升级和智能空调将是未来主要的发展趋势。根据产业数据，去年上半年市场上仅有63个智能空调机型，而今年上半年这一数字已升至241个，预计2016年将会有更多价格适宜的智能机型到达终端。

综合来看，随着稳增长政策在下半年的逐步加码以及政策传导问题的解决，预计三季度末中国经济出现阶段性企稳的可能性比较大，这意味着年内市场对于中国铜消费担忧的最悲观时期已经过去。同时，下半年中国铜消费仍有不少亮点，包括下半年电网投资的发力，特别是配网投资加码对铜消费的提振值得期待；房地产销售持续回暖对房地产投资的拉动以及对空调销售在三季度末的企稳都将产生积极影响。因此，我们预计中国下半年铜消费将明显好于上半年。（完）

(发稿 倪蔚丹 审校 黄凯)

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