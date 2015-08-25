中国铜冶炼企业考虑进一步减产 因铜价低迷

路透香港8月24日 - 据业内人士周一称，中国的铜冶炼企业正在考虑进一步减产，主要因铜价低迷，而目前国内矿业公司的废铜和铜精矿供应也在减少。

中国是全球最大的精炼铜生产和消费国。冶炼企业减产有可能刺激中国的现货铜进口需求。

据了一名业内管理人士称，江西铜业(0358.HK)(600362.SS)贵溪冶炼厂将在未来四个月减产约10%，该人士不愿透露姓名，因其未获授权向媒体披露信息。

“如果铜价进一步下跌，(他们)将继续减产，”上述管理人士称。

他还表示，此举将令贵溪冶炼厂的精炼铜月产量减少约10,000吨。

江西铜业发言人对此不予置评。

2014年江西铜业精炼铜产量达120万吨，贵溪冶炼厂的的产量约占85%。

本月中国CU-1-CCNMM和国际市场CMCU3铜价均在六年低位波动。

疲软的价格使得过去两个月供应商减少了在国内市场的铜精矿和废铜销售。

“冶炼企业人士都在讨论减产，他们可能会延长维修时间或者是放缓生产步伐，但我认为他们不会彻底停产，”上述管理人士称。

他还表示，依靠进口铜精矿进行生产的企业依然能够取得微薄利润。

一些冶炼企业已经放缓了生产步伐。(完)

(编译 孙国玉；审校 张荻)

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