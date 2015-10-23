2016年中国精炼铜需求料将增长4-4.5%--安泰科

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透南宁10月23日 - 中国国家支持的研究公司安泰科资深分析师何笑辉表示，中国2016年的铜需求料增加4-4.5%，确切水准要视经济增长、电力项目的投资及银行对中小型工厂的信贷情况而定。
他在南宁举行的行业会议的间隙对路透表示，这些变数也促使了安泰科调降2015年的铜需求成长率预估，从年初时预测的6.2%降至5.3%。他预估2015年的需求量为918万吨。
但他表示，如果铜需求未有改善迹象，12月时可能将对2015年的预测调降至5%以下。
他并称，“鲜有人预测明年需求(成长)会比今年好”。
“乐观者说寒冬尚未结束。悲观者则说这才刚开始。”
他表示，银行对铜行业的信贷，尤其是对中小型企业的信贷一直较紧。
政府在电力行业的投资在2015年放慢脚步后，明年料将增加。然而他称，只有当电网基金项目采购电缆和电线时才会用到铜。
他表示，2016年精炼铜产量可能增加6-7%至787-794万吨，今年则料将成长7.7%。(完)
(编译 戴素萍 审校 于春红)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。