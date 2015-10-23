2016年中国精炼铜需求料将增长4-4.5%--安泰科

路透南宁10月23日 - 中国国家支持的研究公司安泰科资深分析师何笑辉表示，中国2016年的铜需求料增加4-4.5%，确切水准要视经济增长、电力项目的投资及银行对中小型工厂的信贷情况而定。

他在南宁举行的行业会议的间隙对路透表示，这些变数也促使了安泰科调降2015年的铜需求成长率预估，从年初时预测的6.2%降至5.3%。他预估2015年的需求量为918万吨。

但他表示，如果铜需求未有改善迹象，12月时可能将对2015年的预测调降至5%以下。

他并称，“鲜有人预测明年需求(成长)会比今年好”。

“乐观者说寒冬尚未结束。悲观者则说这才刚开始。”

他表示，银行对铜行业的信贷，尤其是对中小型企业的信贷一直较紧。

政府在电力行业的投资在2015年放慢脚步后，明年料将增加。然而他称，只有当电网基金项目采购电缆和电线时才会用到铜。

他表示，2016年精炼铜产量可能增加6-7%至787-794万吨，今年则料将成长7.7%。(完)