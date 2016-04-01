中国炼铜企业寻求提高第二季现货铜精矿加工精炼费用--消息

路透香港3月31日 - 行业消息人士周四对路透表示，中国炼铜企业希望第二季将现货加工精炼费用(TC/RC)从目前水平最多上调12%，以体现原材料铜精矿进口增加。

卖家向炼厂支付加工精炼费用，以将铜精矿转化为精炼铜，这笔费用将从炼厂的购买价格中扣除。随着铜精矿供应增加，炼能需求和费用亦上升，这推动炼厂获利增加。

一位国营炼铜企业的交易员称，中国炼厂对4-6月进口标准级现货铜精矿的加工精炼费用报价应为每吨90-95美元，或每磅9-9.5美分。中国是全球最大的铜精矿购买国。

“如果加工精炼费用太低，炼厂将会少买，”这位交易员称；他拒绝具名，因未获授权对媒体发表评论。数家炼厂上周末召开了会议，讨论第二季费用。

鉴于铜精矿供应增加，4-6月加工精炼费用将高于3月现货交易的每吨85-90美元，及每磅8.5-9美分，但低于2016年有期船货合约每吨97.35美元及每磅9.735美分的水平。

“我们认为加工精炼费用处于升势，...(国际)交易商想卖出铜精矿，”另一国营炼厂的交易经理称。“全球矿商在去年11月和12月加紧出售库存，多数已于1月和2月抵达(中国)。“

今年头两个月中国铜矿石和铜精矿进口量较上年同期猛增58%。

一位国际贸易公司的高级交易员称，支持炼厂提高加工精炼费用要求的另一因素是，寻求大量进口现货铜精矿的炼厂不太多，而且4月至少有两家炼厂计划进行维护。

但他补充称，炼厂要想实现目标加工精炼费用也并不容易，因为许多交易商不希望支付超过每吨90美元及每磅9美分的价格。他指出，近期一个卖家以每吨90美元及每磅9美分的加工精炼费用，向中国出售了4-5万吨铜精矿，多数将于4月出运。

“我们将铜精矿出售给中国时，将考虑中国的加工精炼费用目标，但我认为如果他们确实需要进口的话，一些炼厂甚至会接受每吨低于90美元的费用，”他称。(完)