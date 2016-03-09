中国铜冶炼企业敦促政府允许在港口特殊监管区域进行混矿业务

路透香港3月9日 - 中国的铜冶炼企业正在敦促政府，允许企业在进口铜精矿到岸后进行混矿。若此举得以实施则意味着将允许价格较低、但含有有毒物质的铜矿进口到中国。

据中国有色金属网报导，江西铜业集团公司党委书记、董事长李保民建议政府允许在港口“特殊监管区域”进行混矿作业，以帮助稳定铜精矿的供给并降低采购成本。

在中国，特殊监管区域包括港口的保税仓库和其它保税区域。

江西铜业董秘黄东风周二晚些时候对路透表示，作为全国人大代表的李保民是是代表铜业企业做此建议的。

黄东风还表示，江西铜业支持该项提案。

如果获得批准，那么就将允许企业进口高砷铜精矿。中国冶炼商目前被禁止使用含砷0.5%以上的铜精矿。

通过在口岸混矿，中国可以减少购买符合国内标准、目前由贸易商供应的混合精矿。

过去两三年进入全球市场的高砷铜精矿不断增加，尤其是来自智利国家铜业公司(Codelco)在智利矿山和中国中铝在秘鲁矿山的精矿。

因此，中国冶炼商已经从贸易商和智利国家铜业公司进口更多有高砷矿和标准等级精矿混合的铜精矿。(完)