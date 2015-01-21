2014年精炼铜产量796万吨 同比增长13.8%--工信部

中国应关注非银机构对金融体系的影响 提升监管有效性--央行工作论文
路透北京5月9日 - 中国央行周二称，尽管中国的银行机构仍然在金融体系中占据主导性地位，但非银行金融机构在中国金融体系已显示出不容忽视的影响力；因此，为了提高金融监管的有效性，不仅要关注银行业金融机构，更要关注非银金融机构。
路透北京1月21日 - 中国工业和信息化部周三公布，2014年中国精炼铜产量796万吨，同比增长13.8%。
刊登在工信部网站上的新闻稿称，2014年原铝、铅、锌产量分别为2,438万吨、422万吨、583万吨，分别同比增长7.7%、-5.5%、7%。其中，其中原铝增幅回落2个百分点。
2014年铜材和铝材产量分别为1,784万吨和4,846万吨，分别增长为13.3%和18.6%，增幅分别回落11.7个百分点和5.4个百分点。
2014年有色金属产量保持平稳增长，十种有色金属产量为4,417万吨，同比增长7.2%，增速回落2.7个百分点。（完）
更多细节，请点选工信部网站(here)
(发稿 李文科; 审校 黄凯)
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路透北京5月9日 - 中国央行周二称，尽管中国的银行机构仍然在金融体系中占据主导性地位，但非银行金融机构在中国金融体系已显示出不容忽视的影响力；因此，为了提高金融监管的有效性，不仅要关注银行业金融机构，更要关注非银金融机构。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.85%，低于上交易日收盘的20.86%。
路透北京5月9日 - 中国国内大型基金公司--易方达基金公司近日宣布，与欧洲ETF Securities合作开发运营的UCITS ETF今年获投资者持续申购, 产品规模由2016年初的2,000万美元增至2017年4月底的3,300万美元，成为目前欧洲市场上中资同类基金中最大的MSCI中国A股指数ETF。