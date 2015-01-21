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中国财经 | 2015年 1月 21日 星期三 12:57 BJT

2014年精炼铜产量796万吨 同比增长13.8%--工信部

路透北京1月21日 - 中国工业和信息化部周三公布，2014年中国精炼铜产量796万吨，同比增长13.8%。

刊登在工信部网站上的新闻稿称，2014年原铝、铅、锌产量分别为2,438万吨、422万吨、583万吨，分别同比增长7.7%、-5.5%、7%。其中，其中原铝增幅回落2个百分点。

2014年铜材和铝材产量分别为1,784万吨和4,846万吨，分别增长为13.3%和18.6%，增幅分别回落11.7个百分点和5.4个百分点。

2014年有色金属产量保持平稳增长，十种有色金属产量为4,417万吨，同比增长7.2%，增速回落2.7个百分点。（完）

更多细节，请点选工信部网站(here)

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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