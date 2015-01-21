2014年精炼铜产量796万吨 同比增长13.8%--工信部

刊登在工信部网站上的新闻稿称，2014年原铝、铅、锌产量分别为2,438万吨、422万吨、583万吨，分别同比增长7.7%、-5.5%、7%。其中，其中原铝增幅回落2个百分点。

2014年铜材和铝材产量分别为1,784万吨和4,846万吨，分别增长为13.3%和18.6%，增幅分别回落11.7个百分点和5.4个百分点。