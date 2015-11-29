中国九大铜生产商一致同意2016年减产--消息

上证所今年对于并购重组监管将严防杠杆和跨界等五大风险
路透上海1月20日 - 中国上海证券交易所周五表示，今年在上市公司并购重组监管方向，将严防杠杆风险、跨界风险、整合风险等五大风险，并全面提升服务国家战略能力，在混合所有制改革、上市公司走出去等方面给予上市公司咨询和培训等方面的扶持。
路透香港11月28日 - 据一位业内高管人士称，中国九大铜生产商已就2016年将精炼铜减产逾20万吨的初步计划达成协议，这一减产幅度相当于今年产量的约5%。
周六中国的铜生产商在上海举行会议，讨论统一减产支持铜市的事宜，此前上海期铜和伦敦金属交易所(LME)期铜挫跌至逾六年来最低位。
中国是全球最大的精炼铜生产国和消费国。目前中国经济正在放缓，给全球市场增加了更多压力。
这位高管称，这九家铜生产商还会请求中国有色金属工业协会(CNIA)要求政府调查上海期交所的高频交易和恶意做空期铜的行为。
该高管还称，这些铜生产商于周六上午做出初步计划。在下午会议中，他们进一步就业内公司将考虑进行更大幅度的减产达成一致，并将于下周最后确定减产数量。
这位高管要求匿名，但他代表中国铜原料联合谈判组(CSPT)。
同意参加减产的九大铜生产商都是CSPT的成员，包括江西铜业(0358.HK)(600362.SS)和铜陵有色(000630.SZ)。
今年前十个月，这些生产商的精炼铜产量占中国总产量的约60%。
“我们准备至少减产20万吨，”这位高管对路透表示，他并补充如果铜价进一步下跌，可能会扩大减产。
他还说，这些生产商今年的精炼铜产量将约为440万至450万吨。
计划的减产数量相当于中国10月精炼铜产量的约三分之一。
这位高管说，生产商将主要削减采用铜废料作为原料的产出。这些公司也采用铜精矿作为原料。
“我们对减产的态度非常认真。每隔两周我们就会开一次会，追踪每家公司的减产情况，”他说。
该高管还说，铜生产商将被禁止将铜销售给持有大量期铜空仓的买家。
本周早前有消息人士对路透表示，在一些大型金属生产商的支持下，中国有色金属工业协会已要求当局调查做空金属期货的行为。(完)
(编译 白云; 审校 李爽)
路透上海1月20日 - 中国上海证券交易所周五表示，今年在上市公司并购重组监管方向，将严防杠杆风险、跨界风险、整合风险等五大风险，并全面提升服务国家战略能力，在混合所有制改革、上市公司走出去等方面给予上市公司咨询和培训等方面的扶持。
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