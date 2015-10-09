焦点：受益于需求旺盛 中国炼铜企业加工费用料持稳10年高点附近

图为一辆载着铜矿石的矿山自卸车。 REUTERS/Ivan Alvarado

路透香港10月9日（撰稿 任玉兰） - 炼铜企业高管及交易商称，尽管一些矿企削减产量减少了新矿石的供应，但受中国本地需求旺盛带动，中国炼铜企业向全球矿企收取的铜精矿加工费用，2016年料将维持坚稳。

据三家中国国有炼铜企业高管及亚洲贸易商称，明年指标中国干净标准铜精矿的加工精炼费用(TC/RC)料维持在每吨约100-110美元，每磅10-11美分。2015年指标价处于10年高点，分别报每吨107美元和每磅10.7美分。

这一预估大致符合现货铜精矿的加工精炼费用水准，目前现货铜精矿的加工费用约报100-105美元和10-10.5美分。

加工精炼费用是由铜精矿卖方支付给冶炼商，将进口铜精矿加工为精炼铜，并从冶炼商的采购价中扣除。随着铜精矿供应增加，炼能需求及加工费用也提高，这提升了冶炼企业的利润，但挤压了矿企的获利。

据路透数据，全球铜矿产出明年预计增长逾4%。

不过铜价CMCU3处在六年低点附近，正在促使一些矿商，比如嘉能可和英美资源集团(AAL.L)削减产量。

“全球铜精矿供给明年预计仍会过剩，合约加工/精炼费应该不会低于今年，”一家国有冶炼厂不愿具名的高管称。

另一家国有冶炼厂的高管表示，2016年的合约加工/精炼费应该会分别稍稍升至约110美元和11美分。

他还表示，由于人民币汇率下跌，许多中国冶炼厂今年无法在加工费107美元、精炼费10.7美分的水平上赚钱，如果费用下降，则可能会关闭部分产能。

下周在伦敦举行的年度“LME周”上，中国冶炼企业料将向力拓(RIO.L)和必和必拓(BHP.AX)等全球矿商传递他们的看法。双方将于11月正式展开谈判。

交易商称，在低铜价及全球供应不确定之际，供应方可能会推动下调加工精炼费用。

“由于铜价处于低位，矿商无力为冶炼厂支付太高的费用，”一家全球贸易商的资深交易员指出，2016年的加工费可能比今年低2-3美元。

明年中国还有可能需要增加进口，以满足大约50万吨的新增产能。一家国际贸易公司的资深交易员预计，加工精炼费用或降至100-102美元和10-10.2美分。

“2016年的加工费应该与今年差不多，中国冶炼厂肯定会关注矿商的减产情况，”西方一家矿商的交易员称。(完)