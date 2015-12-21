中国进口商削减2016年精炼铜合约订单 受需求担忧拖累

焦点：东芝核业务减记惊传恐达60亿美元 股价重挫15%
路透东京1月19日 - 日本东芝的财务危机周四进一步加剧，媒体曝出东芝的美国核电业务资产减记可能高达60亿美元，大于原先预期，打击东芝股价重挫15%。
路透香港12月21日 - 据中国业内消息人士称，中国一些精炼铜进口商已下调了2016年合约订单规模，预期内需疲弱及价格低迷状况仍将持续。
上海一家大型贸易公司的一位经理表示，预计2016年精炼铜合约发货量可能下滑20-30%，明年月均合约进口规模将从今年的25万吨降至20万吨左右。
消息人士称，合约订单的下滑将可能削减中国市场及保税仓库的精炼铜库存规模，所以任何意外的需求飙升都将可能引发国内升水及全球市场价格CMCU3的上涨。
为克服疲弱进口需求的影响，供应商已下调较伦敦金属交易所(LME)现货铜价CMCU0的升水幅度。尽管如此，买家仍就计划削减合约订单量。
“我们整体的定期订单减少了40%，”一位不愿具名的大型加工厂经理说道。
该经理称，中国推动房地产销售的政策，将会提高铜需求，不过这要耗数月才会在市场中体现出来。
一国际商行的管理人士称，公司客户并不急于签下2016年的定期船货，且中国客户多年来首次未见来自智利国家铜业公司(Codelco)预定精铜。
美国加息之路也打击进口，不过一些大型的中国进口商押注价格会回升，还是按部就班的下了2016年订单。
一贸易商称，公司认为铜价已经触底并反弹，明年中国的消费量应不至于太差。其所在的公司并没有减少明年订单。
交易商称，很多终端用户持有的铜库存仅够满足1-3天的生产，一旦有计划外订单，这些工厂将不得不在现货市场上买进。
Codelco将2016年发往中国的铜价格升水调降逾四分之一，至每吨98美元，为三年低点。
交易商称，中国进口商已同意，明年支付给日本铜企的价格升水为80-105美元左右，今年约在115美元。
据交易商称，上海保税仓库铜现货价格升水上周报约80美元。(完)
(编译 刘秀红/孙茉莉; 审校 张荻/高琦)
路透东京1月19日 - 日本东芝的财务危机周四进一步加剧，媒体曝出东芝的美国核电业务资产减记可能高达60亿美元，大于原先预期，打击东芝股价重挫15%。
路透纽约1月19日 - 联合技术(United Technologies)旗下开利(Carrier)先前计划将800个工作机会移往墨西哥，然而在美国候任总统特朗普11月对此加以批评之后，联合技术迅速决定保留位于印第安纳州的工厂。
路透台北1月19日 - 身为全球主要商品消费国，人民币强弱与商品价格息息相关。但自去年起，两者却明显脱钩，原油带动商品价格反弹、人民币贬值令贸易商退出市场等或为主因，此令中国在全球商品定价的话语权短暂受挫。