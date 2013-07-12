中国2012/13年度玉米消费预估下调600万吨--CNGOIC

中国“货币操纵”威胁消除 “汇率失调”风险再现--中银香港
路透香港4月13日 - 中银香港周四称，美国可能不会将中国列为货币操纵国，但是，双边贸易失衡及“汇率失调”仍是中美博奕的重大关注点。
路透北京7月12日 - 中国国家粮油信息中心(CNGOIC)预计，2012/13年度中国玉米总消费量为19,595万吨，较上月预测下降600万吨，因国内饲料和加工需求放缓。
粮油信息中心在最新报告中预计，下调后的玉米总消费量较上年度增加860万吨，增幅4.60%。其中玉米饲料消费为11,900万吨，较上月预测下调500万吨，工业消费料为5,750万吨，较上月预测下调100万吨。
该机构表示，2013年以来，受经济结构调整等因素影响，淀粉、酒精等深加工产品需求下滑，对玉米的需求放缓；饲料养殖行业也受到“黄浦江漂流猪”事件、H7N9型流感疫情等轮番影响，导致畜禽存栏下降，饲料需求增速明显放缓。
粮油信息中心预计，2012/13年度中国进口270万吨玉米，比上年度减少48.4%。但2013/14年度玉米进口将达550万吨，比前一年度增加280万吨。
美国农业部(USDA)在周四的月度供需报告中预估，中国2013/14年度玉米进口量为700万吨。
本地时间10：40，大连商品交易所玉米主力1401合约报每吨2,378元，小跌0.17%。(完)
(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)
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