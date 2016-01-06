中国东北农民非法种植转基因玉米--绿色和平

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京1月6日（记者 Dominique Patton） - 绿色和平组织周三称，中国东北的农民非法种植转基因玉米；该报告可能令中国政府确保粮食供应安全的能力更加令人怀疑。

中国投入巨资研发转基因作物，希望这能确保粮食供应，但尚未批准转基因作物的商业化种植，因面临民众很深的抵触情绪。绿色和平的新发现似乎确认了一种担忧，即一旦允许转基因作物的商业化种植，中国将无法对此进行有效的监督，导致转基因变种大范围污染食物链。

绿色和平组织在报告中称，去年在辽宁省五个县市田间随机收集的样品中，93%的样品含有非法转基因成分。

从辽宁当地大型杂粮批发市场和当地大型超市随机购买的玉米制品样品中，几乎都检测出非法转基因成分。

“这些非法转基因玉米极有可能已经进入到国有和私有粮库，并且这些非法转基因玉米通过零售和批发市场扩散到了全国各地，甚至被端上了公众的餐桌，”绿色和平在报告中指出。

绿色和平还表示，在辽宁三个县种子市场购买的七个玉米种子样品中六个含有转基因成分，其中三个样品经过了品种审定，另外三个没有农作物品种审定的相关信息。

中国农业部没有立即对置评请求作出回复。

绿色和平指出，从这些检出非法转基因成分的玉米种子包装上可以看出，很多种子存在套牌生产或销售的违法行为，种子经营和管理活动极其混乱。（完）