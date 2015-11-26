独家：中国计划下调国内玉米临储价格 以缩减大规模库存--消息

中国2016年四季度GDP同比增6.8%超预期 全年增长6.7%--统计局
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年中国国内生产总值(GDP)同比增长6.7%，其中，四季度GDP同比增6.8%，略高于路透调查对四季度的预估中值6.7%。
路透北京11月26日 - 业内消息人士称，中国政府计划第二年下调国内玉米价格，以调动起粮食加工企业停滞不前的需求，并削减居于全球首位的玉米库存。
三位消息人士表示，粮食加工行业面对着全球最贵玉米收购价的窘境，为提振该行业，中国政府准备将2016/17市场年度的临储价格进一步下调10%至每吨1,800元人民币(282美元)。此前已宣布对10月份开始的2015/16市场年度调降价格。
玉米价格下调也有可能遏制对高粱和大麦等玉米替代品的需求，中国对这些替代品的进口量在2014/15市场年度达到创纪录的3,000万吨以上。
其中两位消息人士称，中国政府还有可能对华南地区从东北种植区购买玉米的动物饲养场提供运费补贴。他们未详细披露何时推出。
财政部和国家发改委均未回应记者的置评请求。
据直接了解情况的这三位消息人士称，中国政府可能会在明年初的3月种植季开始之前公布新的玉米价下调措施。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
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