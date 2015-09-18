中国将2015/16市场年度玉米收储价格下调10%--消息

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透宁波9月18日 - 行业及政府消息人士称，中国将下调2015/16市场年度玉米收储价格，降幅最多为10%。
中国一直以高于市场的价格从农民手中购买玉米，以提高农村收入。但价格上升促使饲料加工厂增加玉米替代品的进口，如高粱或大麦，这增加了国家出售目前约为1.5亿吨的储备的难度。
一高级政府官员在宁波的一次会议对路透称，降价提案在等待国务院批准，调降后价格约为每吨2,000元人民币(314美元)。
尽管这仍约为国际玉米价格的两倍，但却是2008年来首次降价，市场参与者称这将使玉米替代品价格承压。(完)
(编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
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路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。