版本:
中国
中国财经 | 2015年 9月 18日 星期五 14:27 BJT

中国将2015/16市场年度玉米收储价格下调10%--消息

路透宁波9月18日 - 行业及政府消息人士称，中国将下调2015/16市场年度玉米收储价格，降幅最多为10%。

中国一直以高于市场的价格从农民手中购买玉米，以提高农村收入。但价格上升促使饲料加工厂增加玉米替代品的进口，如高粱或大麦，这增加了国家出售目前约为1.5亿吨的储备的难度。

一高级政府官员在宁波的一次会议对路透称，降价提案在等待国务院批准，调降后价格约为每吨2,000元人民币(314美元)。

尽管这仍约为国际玉米价格的两倍，但却是2008年来首次降价，市场参与者称这将使玉米替代品价格承压。(完)

(编译 王丽鑫；审校 戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐