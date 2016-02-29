中国将下调国内玉米价格 以对抗进口--官员

路透北京2月29日 - 中央农村工作领导小组副组长陈锡文周末表示，中国最早将于下月推出国储玉米价格政策，以使国内价格低到足以对抗玉米进口。

陈锡文没有透露国储玉米价格将低到什么水平，但称中国政府将在3月初开始召开的全国人民代表大会会议后宣布，但会早于通常始于4月的播种季。

一些市场参与者称，中国可能将把2016/17作物年度的国储玉米价格下调至每吨1,400元人民币(213.85美元)，远低于2015/16作物年的每吨2,000元人民币。

陈锡文表示，玉米农户会有补贴，预算计划将在下周的人大会议上提交审核。3月5日起中国将召开每年一度的全国人民代表大会会议。

上个月陈锡文对媒体表示，中国将下调国内玉米价格以刺激下游产业需求并降低进口。中国的玉米库存目前已经创下最高纪录。

中国的收储计划令其国内玉米价格高出全球价格约30-50%，去年引发大量进口玉米的替代品，包括大麦、酒糟和高粱。

陈锡文在周末的一会议上表示，不能采取行政或强制措施将进口挡在国门外，而需要令国内玉米价格能够抗衡进口玉米。中国国家粮油信息中心的微信账号刊登了他的讲话全文。

陈锡文的讲话引发大商所玉米合约的卖盘。2017年1月合约跌至盘中低位每吨1,431元人民币，为合约纪录低点。该合约今日收报1,470元，跌幅为0.7%。

中粮期货分析师孟金辉称，有关降价的预期引发资金做空玉米和玉米淀粉。(完)