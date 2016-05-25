中国本周五将竞价销售国家临储粮220万吨 其中玉米200万吨--消息

路透北京5月25日 - 两位消息人士周三透露，中储粮将于本周五安排竞价销售超期和蓆茓囤储存的国家临时存储粮食220.26万吨，其中玉米199.85万吨，稻谷20.41万吨。

对于此次竞价销售超期国家临储粮的价格，业内人士预计，考虑到品质，估计玉米价格在每吨1,300-1,450元人民币左右。

消息人士援引官方文件称，此次销售将由中储粮公司安排销售库点和销售标的，并优先安排仓容紧张地区以及蓆茓囤存粮。该文件并要求中储粮公司做好这部分粮食销售标的分类，确保粮食质量安全。

“这是国家早有计划的事情，在春节后不久就已经发出通知让各省区上报定向销售的企业名单。...上周就已经开始公布参与定向销售企业的名单，让大家监督。”一位业内人士指出。

消息人士提供的竞价销售计划表显示，此次超期临储玉米中包括2012年的国产玉米193.95万吨，以及2011年进口玉米1.31万吨和2012年的进口玉米4.59万吨。

业内人士强调，从目前来看，此次竞价销售超期国家临储粮的数量和价格都没有超出预期，对现货和期货的直接影响有限，但最终成交价格出来后，还是会对后期临储拍卖价格以及现货价格有深远的影响。

中国国家粮食局周三刊登关于做好超期储存和蓆茓囤储存粮食定向销售准备工作的通知，指出定于本周五开始每周在国家粮食局粮食交易协调中心及联网的各省(区、市)国家粮食交易中心举行超期储存和蓆茓囤储存国家政策性粮食（玉米、稻谷）定向竞价销售交易会。

路透已就上述消息向中国国家粮食局求证，暂未获其立即置评；路透同时未能及时联络上中储粮公司。

此前，中国一家具有政府背景的智库称，预测2016年中国玉米产量较上年减少2.9%至2.18亿吨，因东北的农户可能改种其他作物。

海关周三公布的数据显示，4月中国进口玉米115.55万吨，同比增长逾七倍。年初迄今共进口玉米180.11万吨，同比增长31.1%。（完）