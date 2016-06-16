版本:
中国
中国财经 | 2016年 6月 16日 星期四 11:30 BJT

本周定向销售超期和蓆茓囤储存玉米成交312万吨--中国粮食交易中心

路透北京6月16日 - 中国国家粮食交易中心周四称，本周二和周三举办的超期储存和蓆茓囤储存玉米定向竞价销售交易会顺利结束，实际成交3,120,703吨，成交率69.57%。

刊登在中心网站的新闻稿指出，本次交易会计划销售超期储存和蓆茓囤储存玉米4,485,488吨。

其中计划销售2011年玉米10,125吨，全部流拍；计划销售2012年玉米3,724,262吨，实际成交2,510,396吨，成交率67.41%，最高成交价2,000元/吨，最低成交价1,410元/吨，成交均价1,656元/吨.

计划销售2013年玉米751,101吨，实际成交610,307吨，成交率81.25%，最高成交价1,720元/吨，最低成交价1,430元/吨，成交均价1,571元/吨。(完)

更多细节，请点选国家粮食交易中心网站(here)

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐