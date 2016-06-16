本周定向销售超期和蓆茓囤储存玉米成交312万吨--中国粮食交易中心

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京6月16日 - 中国国家粮食交易中心周四称，本周二和周三举办的超期储存和蓆茓囤储存玉米定向竞价销售交易会顺利结束，实际成交3,120,703吨，成交率69.57%。
刊登在中心网站的新闻稿指出，本次交易会计划销售超期储存和蓆茓囤储存玉米4,485,488吨。
其中计划销售2011年玉米10,125吨，全部流拍；计划销售2012年玉米3,724,262吨，实际成交2,510,396吨，成交率67.41%，最高成交价2,000元/吨，最低成交价1,410元/吨，成交均价1,656元/吨.
计划销售2013年玉米751,101吨，实际成交610,307吨，成交率81.25%，最高成交价1,720元/吨，最低成交价1,430元/吨，成交均价1,571元/吨。(完)
更多细节，请点选国家粮食交易中心网站(here)
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。