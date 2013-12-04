质检总局再次退运美国转基因玉米

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.9134元附近
路透上海4月10日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.9134元附近，较上日贬值约185点。
路透北京12月4日 - 中国质检总局周三称，再次退运五批12万吨进口美国转基因玉米，因其中检出MIR162转基因成分。
质检总局网站援引相关负责人介绍称，近日质检总局下属的福建、深圳和山东出入境检验检疫局相继从五批进口美国玉米中检出MIR162转基因成分，上述口岸检验检疫部门依法对五批共计120,642.7吨进口美国玉米作出了退运处理。
质检总局已将有关情况通报美方，要求其通报美玉米出口商加强出口前检验，保证美国进口玉米符合中国法律法规要求和质量安全标准。(完)
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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路透北京4月7日 - 中国银监会官员周五称，银监会将主动参与并自觉服务于监管协调，以降低金融产品交叉交易导致的风险；金融风险今年将得到很好的改善，监管套利也会得到有效遏制。
指标 3月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数