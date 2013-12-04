质检总局再次退运美国转基因玉米

加强监管协调降低金融风险 严查银行监管政策执行力--中国银监会（更新版）

路透北京4月7日 - 中国银监会官员周五称，银监会将主动参与并自觉服务于监管协调，以降低金融产品交叉交易导致的风险；金融风险今年将得到很好的改善，监管套利也会得到有效遏制。