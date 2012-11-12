中国应用玉米技术革新促高产

* 新玉米杂交种将提高中国单产,从而减少进口

* 种子公司推出新品种,农户采用新科技

* 中国玉米单产为每公顷5吨,相当於美国一半

* 东北部分杂交品种单产达到美国水准

路透北京/新加坡11月12日电---中国农民正使用单产量更高的种子和现代科技,这种转变降低了该国成为长期玉米进口大国的可能.

中国2011-12年度玉米进口量创下550万吨纪录高位,扶助芝加哥交易所指标玉米期价年内稍早涨至每蒲式耳8美元--是过去10年均值的两倍多,同时也带来这个全球第二大玉米消费国大量依赖海外进口的可能.

但是,作为全球第二大玉米生产国,中国也一直在追求自给自足,政府已经批准更多杂交玉米种的使用,并向国营农业机构划拨更多资金.

使用新种後,中国东北部分玉米产区的单产已经追上美国中西部地区.後者单产约为中国平均每公顷5吨水平的两倍.

根据美国农业部预测,今年中国玉米产量料将达到2亿吨的纪录高位,进口料将大幅下滑.

"我认为,如果技术落实到农户,未来七到十年内,供需缺口可能会降到接近于零."孟山都中国玉米事业部总经理Diego Diz称.

分析师表示,若中国进口大幅下降,美国和阿根廷等主要出口国可能找不到现成的堪比中国的市场,因其它地区需求很少或没有增长.

"考虑到中国为提高单产做出的努力,可能不会成为主要玉米进口国."渣打银行大宗商品分析师Abah Ofon称,"但他们仍将在时机有利时买进,例如价格较低的时候购买美国玉米."

**更加集约化**

孟山都(Monsanto)(MON.N)、杜邦(DuPont)(DD.N)、Pioneer和Syngenta AGSYNN.VX等种业公司,及其在中国的合资企业将推出更多抗旱、抗虫害和杂草的杂交品种,侧重於适合机械化收割的强韧根茎和更加集约化的种植.

Diz表示,加强对病虫害和田间杂草的管理可提高单产收益,并称让农户不要过早收割玉米,可使单产进一步提高7-10%.

"中国的玉米种植方式正处於转折点,"德国种业公司KWS SAAT AG(KWSG.DE)北京代表处首席代表张海泉表示.

中国肉类需求激增,衍生出可观的玉米饲料需求,从而带来巨大的挑战.

"未来15年,中国每年新增玉米需求将达8,000万至1亿吨,"Syngenta亚太地区玉米营销主管Hardeep Grewal表示,"这意味着单产必须增加50-60%."

黑龙江的农户表示,得益於早熟种子的优势,当地玉米种植区域已进一步向北拓展,使得在较短的生长期内实现高产.

"种植玉米的回报较好,农户愿意在机械设备方面投资更多,"共青农场的技术人员周长春表示,"在早熟种子的帮助下,过去四至五年内,玉米产量已开始改善."

**单产仍有差距**

当地农民与一名驻北京的美国谷物业官员称,先锋良种国际的"先玉335"杂交玉米种在该地区颇受欢迎.该官员指出,早播品种单产量比其它杂交种高10-20%.

国际玉米小麦改良中心的全球玉米项目主管B.M. Prasanna称,"云瑞8号"杂交种每公顷单产约为7.5吨.该品种可抵抗玉米穗腐病和仓储害虫,并有良好的抗旱性.

该中心正与中国种子公司和国家农业机构紧密合作,创建了一个拥有2.7万人工培育及野生玉米品种样本的基因银行.

云南省农业科学院粮食作物研究所所长番兴明称,在高密度播种的情况下,"云瑞47"单产可达每公顷14吨,与美国玉米最高单产量一致.

杂交种使玉米种植变得现代化,因部分种子公司保证有95%的发芽率,意味着农户不必每洞撒两到三粒种子,以求至少一粒发芽.

"这些种子对中国来说是革命性的,即便价格更高也受农户欢迎."上述美国官员表示.因未被授权对媒体发言,其拒绝署名.

播种密度较五年前上升约一半,至每公顷6万株,但仍低於美国约8万株的水平.播种密度对产量有直接影响.

新品种还可以减少化肥使用,提高用水效率,这在水资源日益紧张的东北部地区也很重要.根据世界资源研究所的Aqueduct Water Risk Atlas,到2025年,中国东北部大多数地区都将严重或极端严重缺水.

中国农业部长周五谈到,水资源短缺是该国自给自足能力面临的威胁之一.(完)

--编译 程琳/丁琦;审校 王洋/张明均/石冠兰

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