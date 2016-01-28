中国将下调国内玉米价格 以激发需求减少进口

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京1月28日 - 中国一位高级政府官员周四称，中国将下调国内玉米价格，以激发下游产业的需求并减少低价进口。中国是全球第二大玉米消费国。
中央农村工作领导小组副组长、办公室主任陈锡文表示，如果玉米价格基于供需关系合理定价，中国根本就不需要进口。
陈锡文在周四国新办举行的新闻发布会上称，从价格上讲，中国自己生产的玉米没有价格竞争优势，玉米价格需由市场决定，以减少玉米和玉米替代品的进口。
他表示，现在从国外进口玉米的价格约为每吨1,600元人民币(243.24美元)，这样的价格市场是接受的，饲料企业也好、加工企业也好，都愿意用这个价格。所以这个价格大概是国内玉米一个比较合理的价格。
这一进口价位较截止9月当前市场年度的临时收储价低20%，也低于中国国家发改委稍早前提议的1,800元临储价位。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)