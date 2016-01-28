中国将下调国内玉米价格 以激发需求减少进口

路透北京1月28日 - 中国一位高级政府官员周四称，中国将下调国内玉米价格，以激发下游产业的需求并减少低价进口。中国是全球第二大玉米消费国。

中央农村工作领导小组副组长、办公室主任陈锡文表示，如果玉米价格基于供需关系合理定价，中国根本就不需要进口。

陈锡文在周四国新办举行的新闻发布会上称，从价格上讲，中国自己生产的玉米没有价格竞争优势，玉米价格需由市场决定，以减少玉米和玉米替代品的进口。

他表示，现在从国外进口玉米的价格约为每吨1,600元人民币(243.24美元)，这样的价格市场是接受的，饲料企业也好、加工企业也好，都愿意用这个价格。所以这个价格大概是国内玉米一个比较合理的价格。

这一进口价位较截止9月当前市场年度的临时收储价低20%，也低于中国国家发改委稍早前提议的1,800元临储价位。(完)