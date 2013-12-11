中国今年玉米产量同比增5.9%--粮油信息中心

（更正）港交所计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约--CEO
路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透北京12月11日 -中国国家粮油信息中心（CNGOIC）周三称，2013年玉米产量预计为21,774万吨，同比增长5.9%，稻谷产量预计为20,275万吨，同比下降0.7%。
国家粮油信息中心发布的预测报告并指出，中国2013年大豆产量预计为1,220万吨，同比下降6.5%，预测小麦总产量为12,217万吨，同比增长1.1%。
中国国家统计局11月底时公布，2013年全国粮食总产量60,193.5万吨，比2012年增增加1,235.6万吨，增长2.1%。实现10年连续增产。（完）
(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透北京/上海4月11日 - 人民币兑美元即期周二随中间价小幅收升，升幅远小于中间价，日内波动幅度极为有限。交易员称，中间价继续小幅过滤，监管维稳态度明显；而受离岸CNH仍偏弱影响，在岸汇价持续低于中间价，但客盘购汇并无明显上升，短期汇价料不会跌破3月初形成的底部区域。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为20.69%，高于上交易日收盘的19.52%。