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中国财经 | 2013年 12月 11日 星期三 17:04 BJT

中国今年玉米产量同比增5.9%--粮油信息中心

路透北京12月11日 -中国国家粮油信息中心（CNGOIC）周三称，2013年玉米产量预计为21,774万吨，同比增长5.9%，稻谷产量预计为20,275万吨，同比下降0.7%。

国家粮油信息中心发布的预测报告并指出，中国2013年大豆产量预计为1,220万吨，同比下降6.5%，预测小麦总产量为12,217万吨，同比增长1.1%。

中国国家统计局11月底时公布，2013年全国粮食总产量60,193.5万吨，比2012年增增加1,235.6万吨，增长2.1%。实现10年连续增产。（完）

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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