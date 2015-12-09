中国政府计划提前玉米销售 尽管国内市场已饱和--行业消息

中国五大商业银行获准阶段性下调存款准备金率一个百分点--消息
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
路透上海/北京12月9日 - 行业消息人士称，中国计划将玉米年度销售提前，尽管国内市场已饱和，一些仓库可能将被迫出脱次等玉米，努力清空不断增加的库存。
目前还没有将投放市场多少库存的官方数据，可能最早是在12月，但释出库存或将加剧一年来玉米价格的跌势，并损及国内对粮食的需求，从而令美国等主要粮食出口国更加担心。
几位行业消息人士称，中国储备粮管理公司可能在4月前开始释出旧库存，比以往早四个月。中国储备粮管理公司拒绝就此发表评论。
今年中国政府仅出售了406万吨玉米；明年4月前中国玉米库存料将触及2亿吨，相当于中国一年的消费量。(完)
(编译 于春红; 审校 孙茉莉)
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。