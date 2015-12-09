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中国财经 | 2015年 12月 9日 星期三 17:39 BJT

中国政府计划提前玉米销售 尽管国内市场已饱和--行业消息

路透上海/北京12月9日 - 行业消息人士称，中国计划将玉米年度销售提前，尽管国内市场已饱和，一些仓库可能将被迫出脱次等玉米，努力清空不断增加的库存。

目前还没有将投放市场多少库存的官方数据，可能最早是在12月，但释出库存或将加剧一年来玉米价格的跌势，并损及国内对粮食的需求，从而令美国等主要粮食出口国更加担心。

几位行业消息人士称，中国储备粮管理公司可能在4月前开始释出旧库存，比以往早四个月。中国储备粮管理公司拒绝就此发表评论。

今年中国政府仅出售了406万吨玉米；明年4月前中国玉米库存料将触及2亿吨，相当于中国一年的消费量。(完)

(编译 于春红; 审校 孙茉莉)

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