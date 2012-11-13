中国将开始向农户收储大豆和玉米--消息

路透北京11月13日电---一位行业消息人士称,中国政府将开始向农户收储大豆和玉米,收储价将高於去年,以抵消不断上升的种植成本并提高农民收入.

根据这位见到政府文件的消息人士称,东北四大主产区的大豆收储价将为每吨4,600元人民币(740美元).该价格较去年政府给出的价格高15%.

该消息人士称,东北地区国产玉米的收储价格将为每吨2,100-2,140元人民币.该价格较去年上升约7%.(完)

--编译 丁琦;审校 王兴亚

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。