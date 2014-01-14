中国重新发放转基因玉米进口许可令人欣慰--美农业部长

路透德克萨斯州圣安东尼奥1月13日（记者 Karl Plume） - 美国农业部部长维尔萨克（TomVilsack）周一称，中国上周为一些到期的转基因玉米重新发放进口许可，这是一个令人振奋的信号，预示中美将很快解决一种未获准进口的转基因玉米导致的贸易纠纷。

“这些是重新发放，不是新的许可，但是对于那些等了很久的企业来说仍令人欣慰，”维尔萨克对记者说道。

“这些重新发放的许可证在部长们的办公桌上放了一段时间，因此这是一个正面的进展。”

美国贸易组织上周得到消息，中国再次给予了一些转基因玉米进口许可，但先正达（Syngenta）SYNN.VX研发的MIR162转基因玉米仍没有获准进口的消息，该品种在过去两年多以来一直在等待中国的进口批准。

去年11月以来，因检出MIR 162，中国已经退回约60万吨美国玉米，另有约2,000吨玉米干酒糟（DDG）也被退回。

但中国仍在继续进口美国玉米，并放松了对进口DDG的限制。上周中国进口了15.56万吨美国玉米。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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