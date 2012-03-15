价格持坚且库存偏紧 中国今年或增加玉米进口

路透新加坡3月14日电---分析师和行业官员周三称,国内玉米价格高企和库存偏低或将迫使中国今年进口更多美国玉米,令本已吃紧的全球供应更加紧俏.

一家国营公司的高管在新加坡行业会议上表示,中国在2011/12作物年度的玉米进口料将达到400万吨,比上年的150万吨增长逾一倍.

中国北方玉米种植带去年降雨过多降低了国内玉米的品质,助推今年以来中国玉米价格累计上涨超过7%.

大连商交所指标9月玉米合约周二触及每吨2,458元人民币的历史高位,使得价格较低的美国玉米显得更加实惠.

美国农业部(USDA)周二确认,向一家不知名买家出售24万吨美国旧作玉米,交易商普遍相信是售往中国.

芝加哥咨询机构AgResource总裁Dan Basse表示,他认为中国会在7月大举买进,预计届时中国国有储备开始吃紧.

他预测,美国旧作玉米价格在每蒲式耳6.80-7.20美元之间,高於目前约6.70美元的水平.今年以来玉米价格累计扬升约4%,而2011年全年涨幅只有近3%.

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中国曾是是玉米净出口国,2009年转变为进口国,因玉米需求激增超过了国内产量.

过去两年中国每年采购约100万吨美国玉米,今年预计会进口400万吨.一些民间分析师预料,未来几年中国将超越日本成为全球最大玉米进口国.

中国是世界第二大玉米消费国.国家粮食局表示,由於2011年丰产,今年不需要大规模进口.

但交易商和分析师称,中国和美国农业部或将玉米产量最多高估14%,这可能令国内价格走高,并导致进口增加.

上述中国官员表示,"我们进口玉米的多少取决於价差.目前的美国玉米价格利於进口."其拒绝透露姓名,因没有授权向媒体发表评论.

"国内玉米价格偏高,可能在当前水准附近波动."

不过,美国可能无法满足中国的全部需求,因美国农业部预估,国内玉米库存今年将萎缩至16年来的最低.

业内官员称,其他供应方包括阿根廷,其最近与中国签署了一项贸易协议,但由於该国产量低於预期,中国可能无法大量进口.

中国2012/13作物年度的玉米种植前景受到支撑,因本周东北部玉米种植带降雨.

这位官员表示,玉米价格上升,也将鼓励农民在2012/13年度将玉米种植面积扩大约2%,上年的玉米种植面积为3,340万公顷.

不过,预计中国在2012/13年度仍会进口玉米,AgResource的Basse预计进口规模介於600至800万吨之间.(完)

--编译 肖群英/王翔琼;审校 吴云凌

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