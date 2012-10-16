中国企业获利尚无回升迹象 为经济复苏敲响警钟

* 未来刺激举措料将温和,2009年的经验不宜借鉴

* 基建支出将推动增长,铁路行业将是主要受益者

* 石化、水泥产业可能显现初期的需求回暖迹象

* 摩根大通策略师Mowat建议忽视政策,关注获利情况

* 钢铁、航运部门仍面临供应过剩,获利疲弱

路透香港10月16日电---中国企业尚未表现出下半年获利复苏的迹象,分析师9月下调企业获利预估的幅度也是两年半来最大的,这为期待中国经济增长较快回升的投资者敲响了警钟.

中国企业曾为始於2011年的经济放缓充当过早期警讯.当时销售放缓、库存膨胀且款项支付缓慢,都表明需求下滑且现金流状况恶化,标志着经济失去动能.

路透走访的分析师认为,中国经济第三季可能已经见底,不过许多分析师对前两个季度也有过同样的预期.

但周末出炉的中国9月贸易数据好於预期,使人们对分析师此次的预期可能成真有所憧憬.

中国将在周四公布第三季国内生产总值(GDP)数据.

企业获利仍顶多算是表现平平.库存正缓慢消耗,但出货情况仍然不振,表明基础需求依旧疲弱.

"GDP增速也许已在第三季见底,但中国经济难再寻觅主要的增长动力,"霸菱资产管理的资深投资经理William Fong称.

根据汤森路透I/B/E/S,自2011年6月以来,分析师每月都会下调对MSCI明晟中国成分股企业的获利预估.在这些企业发布上半年的糟糕业绩後,分析师9月调降预估的幅度更是创下两年半以来最大.

I/B/E/S显示,中国企业的获利预估修正比率仍呈负面,表明未来预估将更多被下调,而非上修,这个趋势自2011年初以来一直延续.

在雷曼兄弟破产引发全球金融危机後,上次中国经济成长放缓期间,沪深300指数.CSI300於2008年11月触底,但经济增速直到2009年6月当季才开始反弹.

上月,沪深300指数触及2009年初以来的最低位,自此一直在扳回失地上力不从心.

全球金融危机过後,钢铁厂商等基础设施相关企业成为率先复苏的行业之一,因为中国政府实施了4万亿元人民币(6,382.4亿美元)的刺激计划.

这种"震慑"疗法短期内奏效,促使经济及股市急速反弹,但却给中国留下产能过剩、潜在不良贷款和房地产泡沫等诸多问题.

这也就是为什麽分析师们普遍预计,这次中国政府将对祭出刺激举措持小心谨慎的态度,尽管周一的通胀数据显示,央行可能拥有进一步放松货币政策的空间.

沪综指.SSEC在2008年10月至2009年8月期间增长一倍後,现已回吐上述增幅的四分之三,这波跌势持续了三年之久.

"在拿2008-09年作比较时,我们必需要小心,"BNP Paribas Investment Partners大中华区投资组合经理Michele Mak表示.

Mak称,"我觉得政府高层已达成共识,认为上次实施刺激举措的方式是错误的."Mak还补充到,不论这次祭出何种刺激举措,都可能针对被认为存在不足的领域,例如铁路和社会住房.

Mak谈到,需要关注石化和水泥这两个领域,因为这些是生产周期的初期需使用的材料.Mak称,这二者均未显现买需明显升温的迹象,"至少不是以一种令人信服的方式".

MSCI明晟中国指数中的建筑材料和化学类股的修正速度有所放缓,但仍为下调.

过去三个月中,化学类股的获利预估被下调了逾三分之一,水泥类股的获利预估被调降了五分之一.

**关注获利,而非政策**

中国股市向来是,只要有关於当局可能开放支出闸门的风吹草动,股价就会上涨.

中国铁道部最新的发债募集说明书显示,2012年铁路支出预估略微上调.据Jefferies,这是铁道部今年第四次提高预算.

铁路类股已经飙升.

中国铁建(601186.SS)今年大涨71%,不过较2009年高位仍低约56%.

"关於中国,我们的指导原则是,关注获利而非政策,"摩根大通首席新兴市场策略师Adrian Mowat称.Mowat对中国股票的评级仍然是"减码".

据Mitshubishi UFJ,尽管汽车、建筑机械和机械工具库存正大幅下降,但出货量仍在以两位数下滑,这也是造成企业抑制资本支出预算的一个因素.

"通常到第四季能看到资本支出计划,"Fong称."今年很有趣,我交流过的企业中,没有哪家给出了支出计划的细节."(完)

--编译 许娜/兰秀娟/王丽鑫;审校 隋芬

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。