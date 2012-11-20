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中国财经 | 2012年 11月 20日 星期二 10:04 BJT

铁矿企业综合税负率有望减半--报载

路透上海11月20日电---中国铁矿生产企业的税负有望减轻.中国证券报周二报导,工信部经过较长期的调研,对国内铁矿类企业的减税方案已成型,将会同财政部、国务院减轻企业负担办公室一起上报方案并积极争取通过,有望实现铁矿类企业综合税负率减半徵收.

报导指出,目前国内铁矿类企业负担过重,综合税负率约25%,如矿山自用的燃油仍要缴纳增值税,但这部分油是完全内部消耗的,应当予以扣除抵消.减税目标是减掉10-15个百分点.

中证报同日并引述中钢协副会长王晓齐称,明年钢铁行业会比今年略好,但不应有过高期望,预计今後几年铁矿石价格进入下行通道.

王晓齐认为,从中期看,国际国内铁矿石供给量都会增加,这也是矿价向下的重要因素,预计在2016年仅国内就有1亿吨铁精矿增加.

对於市场认为国产铁矿石价格如果低於100美元/吨,会有30%的产能停产.王晓齐表示,国内矿价支撑位在90美元/吨,国内矿山的生存能力远比市场想像的要强.

中国钢铁工业协会此前称,第四季度全国固定资产投资将显着增长,钢铁市场需求比前三季度会有回升,钢材需求疲软态势有所改观,但国内钢材价格继续保持回升态势的难度正在加大.(完)

--发稿 边竞; 审校 黄凯

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