华润原董事长宋林被“双开” 对其严重违纪问题立案调查--中纪委

中纪委网站刊登通知称，决定给予宋林开除党籍处分和行政开除处分，收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。

中纪委称，经查，宋林严重违反政治规矩和组织纪律，利用职务上的便利在干部选拔任用、企业经营等方面为他人谋取利益，索取收受贿赂；严重违反廉洁自律规定，用公款支付应由个人支付的费用，违规兼职取酬，挥霍浪费公共财产，违规领取薪酬和项目开发奖；严重违反中央八项规定精神，用公款打高尔夫球等；贪污公款；与他人通奸。其中，贪污、受贿问题涉嫌犯罪。