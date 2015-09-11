华润原董事长宋林被“双开” 对其严重违纪问题立案调查--中纪委

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京9月11日 - 中国中共中央纪检委周五表示，决定给予华润（集团）有限公司原党委书记、董事长宋林“双开”处分，并对其严重违纪问题进行立案审查。
中纪委网站刊登通知称，决定给予宋林开除党籍处分和行政开除处分，收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。
中纪委称，经查，宋林严重违反政治规矩和组织纪律，利用职务上的便利在干部选拔任用、企业经营等方面为他人谋取利益，索取收受贿赂；严重违反廉洁自律规定，用公款支付应由个人支付的费用，违规兼职取酬，挥霍浪费公共财产，违规领取薪酬和项目开发奖；严重违反中央八项规定精神，用公款打高尔夫球等；贪污公款；与他人通奸。其中，贪污、受贿问题涉嫌犯罪。
与此同时，中纪委还决定对香港中旅（集团）有限公司原党委副书记、副董事长、总经理王帅廷在华润（集团）有限公司任职期间的严重违纪问题进行立案审查，给予其“双开”处分。（完）
欲览详情，请点击中纪委网站链接 here
(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。