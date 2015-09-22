中国证监会主席助理张育军涉严重违纪被免职--中组部

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京9月22日 - 新华网周二报导，中央组织部有关负责人证实，中国证监会主席助理、党委委员张育军涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
上周三中纪委网站刊登消息称，证监会主席助理张育军涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。
根据证监会网站披露其简历显示，张育军自2012年8月起任中国证券监督管理委员会党委委员，并于同年9月起任中国证券监督管理委员会主席助理。
公开信息显示，现年52岁的张育军是经济学博士、法学博士。历任中国证监会办公室副主任、深交所副总经理、总经理、深圳证券监管办公室党委书记、主任、上交所党委副书记、总经理。2012年8月任中国证监会党委委员。2012年9月任中国证监会主席助理。(完)
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。