中国国家体育总局原副局长、党组成员肖天严重违纪被双开

路透北京9月24日 - 中共中央纪委监察部网站周四宣布，国家体育总局原副局长、党组成员肖天被开除党籍和行政开除，并对其严重违纪问题进行了立案审查。

经查，肖天严重违反政治纪律和政治规矩，干扰、妨碍组织审查，订立攻守同盟，转移赃款赃物；严重违反组织人事纪律，违规安排其妻工作并提任职务，出国期间擅自变更路线并延长在国外期限。

严重违反廉洁自律规定，收受礼金，由下属单位报销应由个人支付的费用，利用职务上的便利为亲属经营活动谋取利益；严重违反中央八项规定精神，多次接受公款宴请，并出入私人会所、接受私营企业主安排打高尔夫球。

利用职务上的便利在干部选拔任用、赛事审批、体育产业经营等方面为他人谋取利益，收受财物。其中，利用职务便利为他人谋取利益，收受财物问题涉嫌犯罪。 中纪委称，肖天身为党的高级领导干部，理想信念丧失，严重违纪，且党的十八大后仍不收敛、不收手，性质恶劣、情节严重。决定给予肖天开除党籍处分；由监察部报国务院批准，给予其行政开除处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。（完）