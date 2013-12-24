中国反腐风暴劲吹 中纪委严肃整治“会所中的歪风”

路透北京12月24日 -中国的反腐风暴持续劲吹，中央纪律检查委员会发布通知，要严肃整治“会所中的歪风”，明确要求盯住党员领导干部，严肃查处出入私人会所吃喝玩乐等违规违纪行为，严格责任追究，及时通报曝光，形成威慑。

刊登在中纪委网站的通知称，近年来，一些地方将历史建筑、公园等公共资源变为私人会所的现象屡见不鲜，其中存在违法设立经营、侵占群众利益、助长奢靡之风、滋生腐败行为等问题，群众反映强烈。

“特别是一些党员领导干部出入私人会所，吃喝玩乐，甚至搞权钱交易、权色交易等，严重影响党风政风，带坏了社会风气。为深入贯彻落实中央八项规定精神，坚决反对‘四风’，遵照中央指示，就严肃整治‘会所中的歪风’提出明确要求。”通知称。

通知要求，党员领导干部在教育实践活动整改落实、建章立制中要作出承诺：不出入私人会所、不接受和持有私人会所会员卡。

十八大以来，中国反腐风暴没有停歇，由于此前中央出台八项规定，一些隐弊的高档会所成为吃喝宴请的主要场所。对此，本月初发布党政机关国内公务接待管理规定，明确工作餐不得使用私人会所、高消费餐饮场所。

而在“老虎苍蝇一齐打的”惩治贪官方面，习李新政的反腐力度亦空前。上周五公安部党委副书记、副部长李东生涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。

此前，十八届三中全会闭幕后不到半个月时间，包括陈柏槐、郭有明、许杰、戴春宁四名高级干部相继落马。十八大以来，中纪委还立案调查了李春城、周镇宏、刘铁男、倪发科、郭永祥、王素毅、李达球、蒋洁敏、季建业、廖少华等大案要案。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。