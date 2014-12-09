香港《明报》：震荡疗法难持续有效 反贪腐必须建设制度

（12月9日社评）

盛传良久的大老虎、前任中共中央政治局常委周永康，中纪委决定给予开除党籍处分，对其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理，这是两年前中共总书记习近平掌权之后推动肃贪反腐倡廉政以来，具有里程碑意义的重大案件。

18大以来，习近平展示反贪腐的决心和力度，在查办周永康一案显露无遗，对贪官污吏起到震慑作用，完全值得肯定。不过，反贪腐必须制度化，做到标本兼治，才可以呈现反贪腐的面，成为中国官场的基因，确保反贪腐得以永续下去。

习近平得以迅速全面掌握权力，与前任总书记胡锦涛两年前裸退有关；胡不仿效江泽民延任两年军委主席，因为掌握军权在中共体制极其重要，习近平从一开始就拥有全部权力，对他推动变革，特别是整顿军队歪风，更有决定性作用。

内地官场奢靡之风大为收敛，在当局带动下，整体社会氛围也回归朴实。不过，经此震荡后，肃贪反腐能否持续有效，才是问题所在。

习近平领导的肃贪反腐，观乎推动形态，似乎不脱搞运动色彩。但是，历来内地搞运动，起初风风火火，过后故态复萌，可谓司空见惯。若按个人意志推动，会否治标不治本、能否持之以恒，则是国人关心的问题。

中共十八届四中全会通过《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》，提出建设法治中国，必须坚持依法治国、依法执政，坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设。强调法治，实际上就是淡化人治；法律是肃贪反腐的重要依据，只有做到法制化，依靠制度，则肃贪反腐就会常规和常态化，即使习近平日后任满离开岗位，只需制度建设有效，人去政息的担忧就可以少一点。习近平只要能把肃贪反腐制度化，并使之行之有效，可持续有机存在，单此一项政绩，已经足以使他留名史册。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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