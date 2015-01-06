方正集团四高管被要求协助调查 涉方正证券等三上市公司

路透上海1月6日 - 中国北大方正集团董事长魏新及总裁李友等四位高级管理人员上周日（4日）应相关部门要求协助调查，这些协助调查人员在方正证券(601901.SS)等三家上市公司担任董事及董事长等重要职务。方正集团董事会已聘任集团新的董事长和总裁。

方正证券周一晚公告刊登方正集团相关通知。公告指出，方正证券的董事余丽和李国军亦在协助调查之列。据相关资料，余丽为方正集团董事兼首席财务官（CFO），李国军为集团副总裁。

方正集团旗下其他上市公司，例如方正科技(600601.SS)、中国高科(600730.SS)和北大医药(000788.SZ)等亦刊登类似公告。李国军同时担任北大医药董事长之职，余丽同时担任中国高科董事长之职，这两家公司已分别委任其他董事代理行使董事长职责。

通知显示，方正集团股东会已选举北大资产经营有限公司董事长黄桂田、北京大学产业党工委书记孟庆焱、副书记韦俊民为方正集团董事。新当选董事与方正集团四位现任董事组成新一届董事会。新董事会选举黄桂田为方正集团董事长、聘任现任董事张兆东为方正集团总裁。

方正集团是北京大学下属企业，由北京大学持有70%，管理层持股30%，截止去年底，该公司净资产达339亿元人民币。方正集团最新通知还强调，集团目前经营活动正常。

去年7月，方正证券吸收合并民族证券，成为国内首例上市券商吸收合并案例。但近期方正集团与民族证券前控制人北京政泉控股关系恶化，政泉两个月前举报称方正集团高管涉嫌股票代持及内幕交易，之后市场又爆出方正集团负债600亿元及陷入银行停贷的传言，方正集团都予以否认。而方正证券与民族证券的合并审计最近亦陷入停顿，方正证券被迫提出起诉来推动合并审计工作。

两家企业之间的最新交锋是作为方正证券第二大股东的政泉控股决定绕开方正证券董事会，自行召集股东大会改选方正证券的董事和监事，候选董事和监事中有多位来自政泉控股及民族证券。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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