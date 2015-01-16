中国国家安全部副部长马建涉嫌严重违纪违法接受调查--中纪委

英国脱欧事务大臣戴维斯称欧盟试图霸凌英国
路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透北京1月16日 - 中国中央纪委监察部网站周五称，国家安全部副部长、党委委员马建涉嫌严重违纪违法接受组织调查。
马建毕业于西南政法学院，曾任副总警监，中国法学会兼职副会长。现为国家安全部党委委员、副部长。中国国家安全部是中国权力最大的情报部门主管之一。
中国国家主席习近平近日明确表态，今年对反腐败问题要保持高压态势不放松，坚持零容忍的态度不变。
中国去年大力推进反腐建设，严肃查处周永康、徐才厚、令计划、苏荣等严重违纪案件。2014年全年共计42名省部级以上干部落马，其中，副国级以上官员四人，军队高官三人；七人为中央委员会成员。（完）
(发稿 沈燕; 审校 林高丽)
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路透华盛顿5月4日 - 美国众议院周四以微弱多数通过了废除奥巴马医保(Obamacare)的提案，来自共和党的总统特朗普又取得一场胜利。不过这场胜利可能非常短暂，因为该医保立法提案在参议院可能经历激烈辩论。