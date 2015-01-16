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时事要闻 | 2015年 1月 16日 星期五 13:19 BJT

中国国家安全部副部长马建涉嫌严重违纪违法接受调查--中纪委

路透北京1月16日 - 中国中央纪委监察部网站周五称，国家安全部副部长、党委委员马建涉嫌严重违纪违法接受组织调查。

马建毕业于西南政法学院，曾任副总警监，中国法学会兼职副会长。现为国家安全部党委委员、副部长。中国国家安全部是中国权力最大的情报部门主管之一。

中国国家主席习近平近日明确表态，今年对反腐败问题要保持高压态势不放松，坚持零容忍的态度不变。

中国去年大力推进反腐建设，严肃查处周永康、徐才厚、令计划、苏荣等严重违纪案件。2014年全年共计42名省部级以上干部落马，其中，副国级以上官员四人，军队高官三人；七人为中央委员会成员。（完）

(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

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