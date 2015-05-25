反腐败必须进一步明确规矩 决不能先斩后奏--中纪委

路透北京5月25日 - 中央纪委监察部网站近日发布《加大纪律审查力度、遏制腐败蔓延势头之一》的文章称，反腐败工作高度敏感，无论对哪个违纪违法的党员干部进行审查，必须把规矩进一步明确起来，决不能先斩后奏，更不能搞倒逼、“反管理”，把事儿办得差不多了，甚至已经是既成事实了，再往上一端。

文章称，腐败蔓延势头没有得到完全遏制，形势依然严峻复杂的判断没有过时。要把握好纪律审查工作的力度和节奏，以最坚决的态度减少腐败存量，以最果断的措施遏制腐败增量。

文章称，纪律审查要服务于遏制腐败蔓延势头这一目标任务。当前“四风”问题趋于隐蔽、转入“地下”，而且花样翻新；组织涣散、纪律松弛现象普遍存在，执行党规党纪失之于太松，松到破了底线；一些党员干部仍然不收敛不收手，反映领导干部问题线索还在增多。

文章指出，反腐败协调小组是加强党对反腐败工作统一领导的重要形式，要进一步完善组织协调机制，加强纪检监察机关同司法、审计等部门的协调配合，形成工作合力。广大纪检监察干部要以高度的政治自觉，把认识和行动统一到中央的部署和要求上来，保证反腐败斗争沿着正确的方向前进。

文章称，反腐败工作高度敏感，无论对哪个违纪违法的党员干部进行审查，必须把规矩进一步明确起来，加强请示报告。管纪律的更要守纪律、守规矩。纪律审查进展情况特别是拟立案、重点初核案件，要事先向分管领导报告，分管领导也要及时向主要领导报告，之后再正式行文请示。

在纪律审查工作中，不仅要报告结果，也要报告过程，这样才能有“领”有“导”，才真正叫领导。这既是对上负责，也是工作程序，更是一项基础性工作，做得越紮实越好。

十八大以来中国反腐效果显着，据统计，中纪委调查的中管干部已达99名，其中省部级及以上官员接近60人，有副国级官员，也有军队高层。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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