中国银行业协会党委书记王岩岫因违纪被撤职--中纪委

香港前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首 冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透北京11月21日 - 中国中央纪委监察部网站周六宣布，银监会近日严肃查处银行业协会党委书记王岩岫（正局长级）等四起违纪案件，王岩岫因违反中国共产党的政治纪律、组织纪律和廉洁纪律，撤销党内职务，并给予行政降级处分。
中纪委网站刊登的公告显示，王岩岫长期隐瞒其配偶加入美国国籍的事实，多次未经批准出席有关论坛、会议，违反中央八项规定精神，违反党的组织纪律；违规收取报酬，并超标准接受接待，违反党的廉洁纪律。依据有关规定，给予其撤销党内职务、行政降级处分。
中纪委并宣布，辽宁银监局党委书记、局长李林履职不到位，对干部任职相关程序性规定不落实负有领导责任，导致不良后果，违反党的组织纪律。依据有关规定，给予李林党内警告处分。 银监会党委组织部副部长、人事部副主任窦仁政2007年曾因赌博被公安机关行政拘留五日，违反党的生活纪律；事后，窦仁政未向组织报告这一情况，违反党的组织纪律。依据有关规定，给予其党内严重警告处分，同时调离现岗位。 河南南阳银监分局原党委书记、局长窦仁政姜凤黎在得知河南银监局党委已决定其职务调整的情况下，仍召开党委会议研究决定干部并签发任命文件，违反党的组织纪律；其女儿结婚收受分局职工礼金，违反中央八项规定精神，违反党的廉洁纪律。依据有关规定，给予其撤销党内职务、行政撤职处分。（完）
(发稿 李铮)
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。