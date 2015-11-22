中国银行业协会党委书记王岩岫因违纪被撤职--中纪委

中纪委网站刊登的公告显示，王岩岫长期隐瞒其配偶加入美国国籍的事实，多次未经批准出席有关论坛、会议，违反中央八项规定精神，违反党的组织纪律；违规收取报酬，并超标准接受接待，违反党的廉洁纪律。依据有关规定，给予其撤销党内职务、行政降级处分。

中纪委并宣布，辽宁银监局党委书记、局长李林履职不到位，对干部任职相关程序性规定不落实负有领导责任，导致不良后果，违反党的组织纪律。依据有关规定，给予李林党内警告处分。 银监会党委组织部副部长、人事部副主任窦仁政2007年曾因赌博被公安机关行政拘留五日，违反党的生活纪律；事后，窦仁政未向组织报告这一情况，违反党的组织纪律。依据有关规定，给予其党内严重警告处分，同时调离现岗位。 河南南阳银监分局原党委书记、局长窦仁政姜凤黎在得知河南银监局党委已决定其职务调整的情况下，仍召开党委会议研究决定干部并签发任命文件，违反党的组织纪律；其女儿结婚收受分局职工礼金，违反中央八项规定精神，违反党的廉洁纪律。依据有关规定，给予其撤销党内职务、行政撤职处分。（完）