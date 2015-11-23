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时事要闻 | 2015年 11月 23日 星期一 08:50 BJT

中国出口信用保险公司首席审计官马仑接受组织调查--中纪委

路透北京11月23日 - 中国中央纪委监察部网站周六宣布，中国出口信用保险公司首席审计官、审计部总经理、监事会办公室主任马仑涉嫌严重违纪接受组织调查。

中纪委并宣布，经中国出口信用保险公司党委批准，公司纪委对党委办公室/办公室主任胡正明违纪问题进行了立案审查。

中纪委网站刊登的公告显示，胡正明在中央巡视组进驻公司期间，干扰中央巡视组对公司专项巡视工作的开展，构成违反中央巡视工作纪律和党的政治纪律错误。

为严肃党的纪律，根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党纪律处分条例》的有关规定，经公司党委研究决定，给予胡正明党内严重警告处分，调离党委办公室主任岗位。（完）

(发稿 李铮; 审校 曾祥进)

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