中国出口信用保险公司首席审计官马仑接受组织调查--中纪委

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透北京11月23日 - 中国中央纪委监察部网站周六宣布，中国出口信用保险公司首席审计官、审计部总经理、监事会办公室主任马仑涉嫌严重违纪接受组织调查。
中纪委并宣布，经中国出口信用保险公司党委批准，公司纪委对党委办公室/办公室主任胡正明违纪问题进行了立案审查。
中纪委网站刊登的公告显示，胡正明在中央巡视组进驻公司期间，干扰中央巡视组对公司专项巡视工作的开展，构成违反中央巡视工作纪律和党的政治纪律错误。
为严肃党的纪律，根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党纪律处分条例》的有关规定，经公司党委研究决定，给予胡正明党内严重警告处分，调离党委办公室主任岗位。（完）
(发稿 李铮; 审校 曾祥进)
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。